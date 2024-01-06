الصفحة الرئيسية
0
السبت 6 كانون الثاني 2024 ساعة 13:49

خصائص بارجة " أبو مهدي المهندس" الحربية

خصائص بارجة " أبو مهدي المهندس" الحربية
فقد جرى اليوم ضم هذه البارجة الحربية بالاضافة الى 100 زورق سريع قاذف للصواريخ، الى بحرية الحرس الثوري، وذلك بحضور القائد العام لحرس الثورة الاسلامية اللواء حسين سلامي وقائد القوات البحرية للحرس الثوري العميد علي رضا تنكسيري.

وتسعى القوات البحرية للحرس الثوري عبر ضم سفن من فئة " الشهيد سليماني" الى زيادة قدراتها في مجال القيام بالدوريات البحرية بعيدة المدى.

وقد استغرق صنع هذه البارجة 15 شهرا لكن الشركة المعرفية الايرانية المصنعة اعلنت ان بامكانها مستقبلا، بناء 3 سفن من هذه الفئة في أقل من عام.

وقال العميد تنكسيري ان بارجة ابو مهدي المهندس لايرصدها الرادارات وهي مزودة بأربعة محركات بحرية وتعتبر قادرة على الابحار في اعالي البحار، وتبلغ سرعتها 37 عقدة بحرية وتتمتع ايضا بقدرة عالية على المناورة وامكانية هبوط واقلاع الطائرات المسيرة العامودية الاقلاع (VTOL) وكذلك امكانية اطلاق طائرات مسيرة هجومية في الليل والنهار.

وحسبما هو معلن فان هذه البارجة هي مخصصة للدفاع الجوي والتعامل مع الاهداف المعادية وهي مزودة بمنظومات الكشف والاعتراض ومنصات اطلاق بحرية ومنظومات مدفعية اتوماتيكية ونصف اتوماتيكية من عياري 20 و30 ملم.

وتم تصميم وصنع هذه البارجة حسب مواصفات تتطلبها مهام القوات البحرية للحرس الثوري، وعلى يد الخبراء الشباب وبالتعاون مع الشركات المعرفية.

وكما اشار العميد تنكسيري فان بارجة ابو مهدي المهندس قد زودت بمنصات اطلاق صواريخ كروز بحر – بحر ذات مديات مختلفة تتراوح بين 35 الى 750 كيلومترا، وذلك لتدمير القطع البحرية المعادية.

ومن اجزاء هذه البارجة هناك قسم مخصص للعمليات الطبية ، كما زودت البارجة ايضا بكامل معدات الاغاثة والانقاذ.

وتوفر المحركات الاربعة لهذه البارجة القدرة على الثبات امام الامواج من المستوى السادس وكذلك الثبات في ساحة القتال البحري من المستوى الخامس ، ولهذه البارجة 3 اسطح على متنها ، ويبلغ علو هيكلها من سطح الماء 12 مترا وبامكانها الابحار لمسافة 2 ميل بحري والابحار 14 يوما متواصلا.

وقد أكد اللواء سلامي القائد العام لحرس الثورة الاسلامية خلال مراسم ضم هذه البارجة الى الخدمة، انه " يجب علينا توفير الامن لخطوط الملاحة الخاصة بنا ولذلك فان اطالة أذرع قواتنا البحرية من حيث مدى الصواريخ والقطع البحرية والقدرة على الابحار البعيد المدى ومواصلة القتال ، تحظى بالاهمية ، ليشكل مكوث العدو في المسافات القريبة ونصف البعيدة (منا)، خطرا عليه، ولذلك يجب عليه الابتعاد من المنطقة.
 
رقم : 1107412
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
جريمة كرمان.. تعددت الأسماء والقاتل واحد
جريمة كرمان.. تعددت الأسماء والقاتل واحد
ارتفاع عدد شهداء الجريمة الارهابية في كرمان الى 91 شهيدا
ارتفاع عدد شهداء الجريمة الارهابية في كرمان الى 91 شهيدا
6 كانون الثاني 2024
الذكرى الرابعة لتجديد العهد مع قادة النصر
الذكرى الرابعة لتجديد العهد مع قادة النصر
6 كانون الثاني 2024
التحالف البحري الأمريكي يصطدم بحاجز مدمرة "ألبرز" الإيرانية
التحالف البحري الأمريكي يصطدم بحاجز مدمرة "ألبرز" الإيرانية
6 كانون الثاني 2024
تقاعس حكومات العرب تجاه فلسطين.. مواقف لا تتعدى الكلام
تقاعس حكومات العرب تجاه فلسطين.. مواقف لا تتعدى الكلام
6 كانون الثاني 2024
خطاب نصر الله اليوم تصويب على رأس الأفعى
خطاب نصر الله اليوم تصويب على رأس الأفعى
مايا عدنان شعيب
5 كانون الثاني 2024
اعتقال 9 إرهابيين على صلة بهجمات كرمان
اعتقال 9 إرهابيين على صلة بهجمات كرمان
5 كانون الثاني 2024
السيد نصر الله يقوّض مكسب
السيد نصر الله يقوّض مكسب 'نتنياهو' الوحيد
5 كانون الثاني 2024
رئيسي: يجب أن لا نغفل عن دور الشهيد سليماني في انتصارات المقاومة
رئيسي: يجب أن لا نغفل عن دور الشهيد سليماني في انتصارات المقاومة
5 كانون الثاني 2024
ماذا تعرف عن "الساينيم" وكيف عملت خليته الاعلامية في الحرب على غزة؟
ماذا تعرف عن "الساينيم" وكيف عملت خليته الاعلامية في الحرب على غزة؟
مايا شعيب
5 كانون الثاني 2024
اللواء وحيدي: اعتقال عناصر على صلة بالعملية الارهابية في كرمان
اللواء وحيدي: اعتقال عناصر على صلة بالعملية الارهابية في كرمان
5 كانون الثاني 2024
رئيسي: مشروع امريكا لتأسيس اسرائيل اخرى على يد داعش هُزم على يد الحاج سليماني
رئيسي: مشروع امريكا لتأسيس اسرائيل اخرى على يد داعش هُزم على يد الحاج سليماني
5 كانون الثاني 2024
السوداني: الاعتداء الشهيد المهندس وسليماني مثّل ضربة لكل الأعراف
السوداني: الاعتداء الشهيد المهندس وسليماني مثّل ضربة لكل الأعراف
5 كانون الثاني 2024

أحدث العناوين

إخترنا لکم
جريمة كرمان.. تعددت الأسماء والقاتل واحد
الذكرى الرابعة لتجديد العهد مع قادة النصر
التحالف البحري الأمريكي يصطدم بحاجز مدمرة "ألبرز" الإيرانية
تقاعس حكومات العرب تجاه فلسطين.. مواقف لا تتعدى الكلام