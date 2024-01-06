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السبت 6 كانون الثاني 2024 ساعة 13:52

شركة أمبري البريطانية تتحدث عن حدث أمني بحري في باب المندب

شركة أمبري البريطانية تتحدث عن حدث أمني بحري في باب المندب
يذكر أن الشركة قالت قبل حوالي 3 أسابيع أنه تضرر سفينة ترفع علم ليبيريا تابعة للشركة إثر هجوم جوي شمالي ميناء المخا اليمني.

وأضافت: إحدى الحاويات سقطت في البحر بسبب المقذوف الذي أدى لاشتعال حريق في السفينة.

وتستمر القوات اليمنية في استهدافها السفن التجارية الإسرائيلية في البحر الأحمر ردا على مجازر الإحتلال في قطاع غزة، مما أدى إلى إطالة مسار السفن ما بين 4 إلى 6 أسابيع.

وتؤكد القوات المسلحة اليمنية استمرارها في منع السفن الإسرائيلية أو المتجهة إلى موانئ فلسطين المحتلة من الملاحة في البحرين الأحمر والعربي حتى إدخال ما يحتاجه الشعب الفلسطيني في قطاع غزة من غذاء ودواء.
رقم : 1107413
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