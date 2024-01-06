إيران إحدى الدول الأربع المنتجة لمحطات الطاقة في العالم

وكانت شركة أنسالدو الايطالية لإنتاج محطات توليد الطاقة قد باعت لايران في عام 1976 قطع غيار اميركية مستعملة بثلاثة أضعاف سعرها، فيما لم يكن أمام الحكومة الايرانية آنذاك أي خيار سوى الاستسلام لمطالبهم لإفتقادها القوة والخبرة.



لقد مرت أقل من 3 عقود منذ أن بدأ الإيرانيون في التركيز على بناء محطات الطاقة، فيما ذكرت مجلة ماكوي إنترناشيونال جورنال McCOY أن الجمهورية الاسلامية الإيرانية، باتت في المرتبة الرابعة بين الدول التي تمتلك تقنية بناء محطات الطاقة ذات الدورة المركبة الى جانب كل من أميركا وألمانيا واليابان.



وقد تم جمع الطلبات على بناء محطات الطاقة من خلال شركة إدارة مشاريع محطات الطاقة الإيرانية، التي بدأت في بناء محطات الطاقة في إيران، فيما أفادت شركة الطاقة الحرارية مؤخرًا أن 11 دولة في العالم، بما في ذلك روسيا وإيطاليا وألمانيا، هي وجهات تصدير الخدمات الهندسية التقنية الإيرانية في مجال محطات الطاقة.