24 تلميذا استشهدوا في الهجوم الإرهابي بمدينة كرمان

إسلام تايمز (إيران) - ارتفع عدد التلاميذ الشهداء في الهجوم الإرهابي الذي شهدته مدينة كرمان الاربعاء الماضي الى 24 تلميذا، وفق ما أعلن المدير العام للتربية والتعليم في محافظة كرمان "رضا رضائي".