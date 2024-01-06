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السبت 6 كانون الثاني 2024 ساعة 14:23
24 تلميذا استشهدوا في الهجوم الإرهابي بمدينة كرمان
وقال المسؤول بأن التلاميذ يواصلون درب شهيد طريق القدس ومدرسته الجهادية التي تحرض على المقاومة بوجه المعتدين، مؤكدا أن هؤلاء التلاميذ سيواصلون نهج اخوانهم وأصدقائهم وزملائهم بكل قوة واقتدار.
مصدر :
إسلام تايمز
رقم :
1107417
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