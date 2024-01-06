جنود الاحتلال اللصوص يسرقون 90 مليون شيكل من أموال أهالى غزة!

ورصد المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة، عشرات الإفادات التي أدلى بها الأهالي في قطاع غزة حول قيام جيش وجنود الاحتلال الإسرائيلي بسرقة أموالاً وذهباً ومصاغات من قطاع غزة قُدّرت بقيمة 90 مليون شيكل خلال حرب الإبادة الجماعية التي يشنها جيش الاحتلال على الشعب الفلسطيني منذ(92 يوماً.



وقال المكتب الإعلامي الحكومي، في بيان اليوم السبت، إن عمليات السرقة جاءت على أكثر من طريقة، الأولى: كانت على الحواجز، مثل حاجز شارع صلاح الدين، حيث سرقوا من النازحين الذين نزحوا من شمال وادي غزة نحو الجنوب سرقوا حقائبهم التي تحتوي ممتلكاتهم الثمينة كالأموال والذهب والمصاغات، والثانية: كانت بالسطو على المنازل التي طلبوا من سكانها الخروج منها وعندما خرج أصحابها، دخلوها وسرقوها، وأخذوا لهذه الجريمة صوراً تذكارية ومقاطع فيديو نشرها بعضهم على حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي، كما حدث في بيت لاهيا.