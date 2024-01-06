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السبت 6 كانون الثاني 2024 ساعة 19:23

حملة اعتقالات في الضفة.. وإصابات خلال اقتحام الاحتلال بلداتها

حملة اعتقالات في الضفة.. وإصابات خلال اقتحام الاحتلال بلداتها
واقتحمت قوات الاحتلال عدداً من البلدات الفلسطينية في الضفة الغربية، ونفّذت خلالها حملة اعتقالات وتفتيش للمنازل.

كذلك، اعتقلت قوات الاحتلال، شابين من بلدة يعبد على حاجز عسكري جنوب جنين، وشاباً آخر من مخيم الجلزون، على حاجز عسكري قرب بلدة عين سينيا، شمال مدينة رام الله.

كما أصيب شاب، برصاص "جيش" الاحتلال، عقب اقتحام بلدة بلعا شرق طولكرم، واعتقلت ثلاثة مواطنين بينهم سيدتان من ضاحية شويكة شمالاً.

وذكرت مصادر محلية، أنّ الشاب أصيب بالرصاص في أطرافه السفلية، وتمّ نقله إلى مستشفى الشهيد ثابت ثابت الحكومي في طولكرم.

وأضافت المصادر، أنّ قوة عسكرية كبيرة من "جيش" الاحتلال اقتحمت البلدة، ونشرت قنّاصتها على إحدى البنايات العالية، وسط اندلاع مواجهات بين المواطنين وجنود الاحتلال الذين أطلقوا الأعيرة النارية بكثافة.

وخلال اليوم نفسه أيضاً، اعتقلت قوات الاحتلال، ستة مواطنين في الخليل، بينهم عمّال من قطاع غزة.
رقم : 1107453
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