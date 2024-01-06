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السبت 6 كانون الثاني 2024 ساعة 20:37

مسؤول أمريكي كبير: الحرب على غزة قد تستمر لنهاية 2024

مسؤول أمريكي كبير: الحرب على غزة قد تستمر لنهاية 2024

وألقى بريت ماكغورك، كبير مسؤولي الشرق الأوسط في مجلس الأمن القومي، إحاطة إعلامية، الخميس، مع خبراء، حيث إنه ناقش تفكير إدارة بايدن بشأن الصراع الحالي.

وقال ماكغورك: "لا نعرف متى سيحدث هذا التحول"، مع الإشارة إلى تفاؤل بشأن علامات إيجابية تشير إلى توجه الاحتلال نحو عمليات أقل كثافة، مثل انسحاب 5 ألوية قتالية من غزة، وفقا لـ "بوليتيكو".

وأوضح ماكغورك أن الإدارة الأمريكية لم ترَ حتى الآن أي تحول تكتيكي ملموس في حرب غزة، مشيرا إلى قلة الرؤية بشأن موعد التغيير.
وأضاف ماكغورك، نقلًا عن مسؤولين إسرائيليين، أن الصراع قد يطول، ربما حتى نهاية العام، وأكد المسؤولون الإسرائيليون علنا توقعهم استمرار الحرب لعدة أشهر.

تصريحات ماكغورك تُظهر أن الإدارة الأمريكية لا تزال تفتقر إلى أي علامات واضحة على حدوث تحول تكتيكي في حرب غزة، ما قد يزيد من فرص اتساع النطاق الزمني للنزاع ويعرض الشرق الأوسط لمخاطر إقليمية.

وفي السياق نفسه، تنوعت قضايا النقاش لدى ماكغورك حول العودة المحتملة للفلسطينيين إلى منازلهم المدمرة في شمال غزة، مع التأكيد على الأزمة الإنسانية واقتراح فكرة تدريب قوة فلسطينية أمنية.

وفي سياق آخر، قدم وزير الحرب الإسرائيلي يوآف غالانت خططا للمرحلة التالية من الحرب، معلنا عن "نهج قتالي جديد" في شمال غزة. لكن لم يكشف غالانت الكثير من التفاصيل حول هذه الخطط.
رقم : 1107475
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