المشّاط: ردّ صنعاء آتٍ.. واشنطن ستدفع ثمن استهداف قواتنا

وأكّد المشاط أنّ الرد عليه "آتٍ لا محالة"، إذا لم يتدارك الأميركيون الموقف "بتسليم قتلة أبطالنا من القوات البحرية".



كما أضاف المشاط أنّ الأميركي سيدفع الثمن باستهدافه القوات البحرية اليمنية، وقد فتح على نفسه "باباً لن يستطيع إغلاقه".



وشدد القيادي اليمني، على أنّ "أي سفينة مرتبطة بالكيان الإسرائيلي لن تمر من البحر الأحمر مهما كان الثمن"، مشيراً إلى أنّ "هذه المعركة تفتح الأفق أمامنا بشكل كبير، على المستويين الوطني والإقليمي وفي المنطقة بشكل عام".



وأكد أنّ "السلام يتحقق ببوقف الجرائم اليومية في غزة، ووقف العدوان الصهيوني والإرهاب الأميركي الداعم له".



وفي وقت سابق من اليوم، حمّل مجلس النواب في صنعاء، دول التحالف الأميركي مسؤولية جرائم التطهير العرقي بحق الشعب الفلسطيني والسعي لعسكرة البحر الأحمر.