استهداف قاعدة ميرون.. "جزء" من الرد على اغتيال العاروري

62 صاروخا استهدف بها حزب الله قاعدة ميرون العسكرية الاسرائيلية، وحقق اصابات مباشرة في القاعدة، التي تعد واحدة من مركزين اساسيتين في كامل الكيان المحتل.



فـ'ميرون' هي مركز الادارة والمراقبة والتحكم الجوي الوحيد في شمال الاراضي المحتلة ولا بديل رئيسيا عنها، كما انها تعني بادارة وتنسيق كامل العمليات الجوية الاسرائيلية باتجاه سوريا، لبنان، تركيا وقبرص والقسم الشمالي من الحوض الشرقي للبحر المتوسط، بالاضافة الى انها تشكل مركزا رئيسيا لعمليات التشويش الالكتروني على هذه المناطق ويعمل فيها عدد كبير من نخبة الضباط والجنود الاسرائيليين.



نشر الإعلام الحربي في المقاومة الإسلامية في لبنان - حزب الله - مقطعاً مصوراً يُظهر استهداف المقاومة قاعدةَ "ميرون" الإسرائيلية، عند الساعة الـ 8:10 من صباح اليوم السبت.



ويُظهر التسجيل إصابة مواقع متعددة في القاعدة إصاباتٍ دقيقةً.



وكانت المقاومة أعلنت، اليوم، في بيان، استهدافها قاعدة "ميرون" للمراقبة الجوية بـ 62 صاروخاً من أنواع متعدّدة، وأوقعت فيها إصابات مباشرة ومؤكّدة.



وجاء هذا الاستهداف "ردّاً أوّلياً"، وفق حزب الله، على اغتيال نائب رئيس المجلس السياسي في حركة حماس، صالح العاروري، في الضاحية الجنوبية لبيروت، عصر يوم الثلاثاء الماضي.



وتوعّد حزب الله، على لسان أمينه العام، السيد حسن نصر الله، بالرد على هذا الاعتداء المتمثل باغتيال الشهيد العاروري من جهة، وقصف الضاحية الجنوبية للمرة الأولى منذ انتهاء معركة الوعد الصادق، في تموز/يوليو 2006، من جهة ثانية.



ورغم ان الاحتلال قابل الصواريخ بقصف مدفعي وجوي على مناطق في جنوب لبنان طالت كوثرية السياد في قضاء صيدا لأول مرة منذ بدء العدوان مخترقا قواعد الاشتباك واستخدامه لقنابل الفسفور، وسط تحليق مكثف لطائراته الحربية، الا ان المقاومة استمرت بقصف المواقع العسكرية الاسرائيلية بالصورايخ من بينها موقع بياض بليدا، وتجمع لجنود الاحتلال في محيط ثكنة هونين بالاسلحة المناسبة موقعة اصابات مباشرة.





وقال الامين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله في كلمته: القرار الآن هو في يد الميدان. الميدان هو الذي سيرد، الميدان لا ينتظر الآن. وبالتالي هذا رد آت حتما ولا نستطيع ان نسكت على خرق بهذا المستوى من الخطورة.



لتدوي صفارات الانذار في 94 مستوطنة في الجليل الاعلى والجليل الاسفل والجولان السوري المحتل، وسط تفعيل الدفاعات الجوية الاسرائيلة بعد رصد عدد من المسيرات في الاجواء.



