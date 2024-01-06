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السبت 6 كانون الثاني 2024 ساعة 23:58

بعد اعتقال 23.. إيران تعتقل جميع المتورطين بهجمات كرمان

بعد اعتقال 23.. إيران تعتقل جميع المتورطين بهجمات كرمان
قال مهدي بخشي المدعي العام في كرمان خلال مقابلة تلفزيونية إن "الجهات الأمنية عثرت على 16 قنبلة جاهزة للانفجار داخل مدينة "كرمان" في الأيام التي سبقت الذكرى السنوية الرابعة لاستشهاد الجنرال قاسم سليماني".

وأضاف بخشي "كما عثرت على 60 قنبلة أخرى في محافظات أخرى في نفس الفترة، وعلى مدى الأشهر الأخيرة إلقي القبض على 23 عنصراً من تنظيم داعش الإرهابي في كرمان قبل تنفيذ عملياتهم، لكنهم على صلة بالهجوم الأخيرة".

وأوضح أن "هؤلاء المعتقلين كان في سياق جريمة كرمان الإرهابية وهؤلاء الأشخاص يمرون بالمراحل الأولية ويجري استجوابهم".

وفي وقت سابق، أفادت وكالة أنباء "ايسنا" الإيرانية نقلاً عن مصادر أمنية إن "أجهزة الأمن فككت سيارة مفخخة بالمتفجرات كانت مركونة بالقرب من مرقد الشهيد قاسم سليماني".
وتعرضت المئات من الزوار الإيرانيين في كرمان بالقرب من قبرة الشهيد سليماني لهجومين انتحاريين نفذهما عناصر من تنظيم داعش الأربعاء الماضي.

وأسفر الهجومان عن استشهاد 93 شخصاً وإصابة 282 جريحاً، وفقاً لما ذكرته وزارة الصحة الإيرانية، اليوم السبت.
رقم : 1107516
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