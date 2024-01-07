استشهاد حفيد الشيخ أحمد ياسين مؤسس حركة حماس

فلسطين (إسلام تايمز) - أفادت وسائل إعلام فلسطينية، اليوم الأحد، باستشهاد علي أبو عجوة حفيد الشيخ أحمد ياسين مؤسس حركة حماس جراء غارات صهيونية على قطاع غزة.