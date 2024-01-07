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الأحد 7 كانون الثاني 2024 ساعة 15:17
استشهاد حفيد الشيخ أحمد ياسين مؤسس حركة حماس
مصدر :
إسلام تايمز
رقم :
1107592
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