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الأحد 7 كانون الثاني 2024 ساعة 19:25

اعتراض الطائرات بدون طيار الإيرانية مكلف

اعتراض الطائرات بدون طيار الإيرانية مكلف
وقالت صحيفة "يديعوت أحرانوت"، الأحد، عن قدرات إيران في مجال الطائرات بدون طيار، فالطائرات المسيرة التي تمتلكها إيران وحلفاؤها رخيصة نسبيا وفي الوقت نفسه تتمتع بقدرة ضرر عالية، كما أن اعتراضها مكلف للغاية وهذه ميزة كبيرة.

وكتبت هذه الصحيفة في جزء آخر من تقريرها أن إيران وحلفاءها يمتلكون أنواعا مختلفة من الطائرات بدون طيار قصيرة المدى وطويلة المدى وبأحجام مختلفة. ويستخدم بعضها للاستطلاع، بينما تقوم "الطائرات الانتحارية بدون طيار" بتفجير الأهداف برؤوس حربية متفجرة.

وتمتلك إيران مجموعة واسعة من الطائرات بدون طيار التي تستخدم لجمع المعلومات وتنفيذ الهجمات. أمضت إيران سنوات في تطوير المزيد والمزيد من أنواع الطائرات بدون طيار. كما انخرطت البلاد في "الهندسة العكسية" للطائرات الأمريكية بدون طيار التي سقطت في أيديها.

وأشهر الطائرات بدون طيار هي "شاهد-136" وتزن 440 رطلا. وفي أغسطس الماضي، كشفت إيران عن طائرتها بدون طيار الجديدة المسماة "مهاجر-10"، ويمكن لهذه الطائرة بدون طيار التحليق لمدة 24 ساعة على ارتفاع أربعة أميال وتصل إلى مسافة 100 كيلومتر. 1200 ميل .

ويمكن لهذه الطائرة بدون طيار الجديدة أن تحمل حمولة تصل إلى 660 رطلاً. تمتلك إيران أيضًا طائرة أبابيل بدون طيار التي يمكنها الطيران لمسافة تصل إلى 60 ميلاً. يمكن للطائرة Kaman UAV أيضًا الطيران لمدة 10 ساعات برأس حربي يزن 200 رطل.

وكتبت هذه الصحيفة أيضًا عن قدرات حزب الله في لبنان في مجال الطائرات بدون طيار، حيث يمتلك حزب الله طائرات بدون طيار بأحجام مختلفة تستخدم في عمليات المراقبة والهجمات الهجومية.

وفي الأسابيع القليلة الماضية، اخترقت طائرات بدون طيار تابعة لحزب الله أنظمة الدفاع الجوي الإسرائيلية، مما أدى في إحدى الحالات إلى مقتل أحد جنود الاحتياط في الجيش.

ويمتلك حزب الله طائرات بدون طيار من طراز أيوب ومرصد، والتي يمكن تسليحها، على الرغم من أنها تستخدم بشكل عام في عمليات المراقبة.

ومنذ عام 2006، عمل حزب الله جاهداً على تطوير ترسانته من الطائرات بدون طيار، والتي يقال إنها تستطيع القيام بعمليات مراقبة على مسافة تصل إلى 250 ميلاً.
وتمكنت طائرات حزب الله بدون طيار من عبور حدود فلسطين المحتلة والعودة بنجاح إلى قاعدتها الرئيسية في لبنان.
رقم : 1107628
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