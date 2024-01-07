مصدر في المقاومة العراقية: مساحة المواجهة مع أمريكا وإسرائيل اتسعت

العراق (إسلام تايمز) - أكد مصدر قريب من غرفة عمليات المقاومة الإسلامية في العراق، اليوم الاثنين، أن مساحة وجغرافيا المواجهة مع العدوين الأمريكي والإسرائيلي اتسعت ولم تعد محددة في العراق وسوريا فقط.