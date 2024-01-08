الصفحة الرئيسية
0
الاثنين 8 كانون الثاني 2024 ساعة 08:29

8 شهداء وعشرات الإصابات والمفقودين بقصف الاحتلال لمنزل في دير البلح

8 شهداء وعشرات الإصابات والمفقودين بقصف الاحتلال لمنزل في دير البلح
وأفادت مصادر طبية، بوصول 8 شهداء إلى مستشفى شهداء الأقصى، إضافة لعشرات المصابين بينهم أطفال ونساء، والمفقودين، بعد استهداف طيران الاحتلال لمنزل غرب دير البلح وسط قطاع غزة.

كما أطلقت طائرة مسيرة لجيش الاحتلال النار تجاه ساحة مستشفى غزة الأوروبي جنوب شرق خان يونس، كما قصفت طائرات الاحتلال مباني كلية العلوم والتكنولوجيا جنوب خان يونس جنوب قطاع غزة.

وشن الطيران الحربي الإسرائيلي سلسلة غارات عنيفة على مخيم المغازي وسط قطاع غزة.

وفي حصيلة غير نهائية، ارتفعت حصيلة شهداء قطاع غزة منذ بدء العدوان في السابع من شهر تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، إلى 22.835 شهيدا، أكثر من 70% منهم نساء وأطفال، و58 ألفا و316 جريحا، إضافة إلى 7 آلاف شخص في عداد المفقودين تحت الأنقاض.
رقم : 1107718
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
الشهید سلیماني كان رجل ساحتي "الكفاح والجهاد" و"حقوق الانسان"
الشهید سلیماني كان رجل ساحتي "الكفاح والجهاد" و"حقوق الانسان"
96 متهما اميركيا في ملف اغتيال الشهيد الحاج قاسم سليماني
96 متهما اميركيا في ملف اغتيال الشهيد الحاج قاسم سليماني
8 كانون الثاني 2024
8 شهداء وعشرات الإصابات والمفقودين بقصف الاحتلال لمنزل في دير البلح
8 شهداء وعشرات الإصابات والمفقودين بقصف الاحتلال لمنزل في دير البلح
8 كانون الثاني 2024
المقاومة الاسلامية في العراق: استهدفنا هدفا حيويا في مدينة حيفا
المقاومة الاسلامية في العراق: استهدفنا هدفا حيويا في مدينة حيفا
8 كانون الثاني 2024
رئيسي يؤكد على دعم عائلات شهداء الحادث الارهابي في كرمان
رئيسي يؤكد على دعم عائلات شهداء الحادث الارهابي في كرمان
8 كانون الثاني 2024
مصدر في المقاومة العراقية: مساحة المواجهة مع أمريكا وإسرائيل اتسعت
مصدر في المقاومة العراقية: مساحة المواجهة مع أمريكا وإسرائيل اتسعت
7 كانون الثاني 2024
اعتراض الطائرات بدون طيار الإيرانية مكلف
اعتراض الطائرات بدون طيار الإيرانية مكلف
7 كانون الثاني 2024
استشهاد حفيد الشيخ أحمد ياسين مؤسس حركة حماس
استشهاد حفيد الشيخ أحمد ياسين مؤسس حركة حماس
7 كانون الثاني 2024
عادل عبد المهدي: الشهيدان قاسم والمهندس كانا روحاً واحدة في جسدين
عادل عبد المهدي: الشهيدان قاسم والمهندس كانا روحاً واحدة في جسدين
7 كانون الثاني 2024
جريمة كرمان.. تعددت الأسماء والقاتل واحد
جريمة كرمان.. تعددت الأسماء والقاتل واحد
6 كانون الثاني 2024
ارتفاع عدد شهداء الجريمة الارهابية في كرمان الى 91 شهيدا
ارتفاع عدد شهداء الجريمة الارهابية في كرمان الى 91 شهيدا
6 كانون الثاني 2024
الذكرى الرابعة لتجديد العهد مع قادة النصر
الذكرى الرابعة لتجديد العهد مع قادة النصر
6 كانون الثاني 2024
التحالف البحري الأمريكي يصطدم بحاجز مدمرة "ألبرز" الإيرانية
التحالف البحري الأمريكي يصطدم بحاجز مدمرة "ألبرز" الإيرانية
6 كانون الثاني 2024

أحدث العناوين

إخترنا لکم
جريمة كرمان.. تعددت الأسماء والقاتل واحد
الذكرى الرابعة لتجديد العهد مع قادة النصر
التحالف البحري الأمريكي يصطدم بحاجز مدمرة "ألبرز" الإيرانية
تقاعس حكومات العرب تجاه فلسطين.. مواقف لا تتعدى الكلام