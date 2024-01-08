نائب نصر الله: جبهة لبنان ردة فعل ولا مجال للحديث عن إيقاف الحرب الدفاعية

وأضاف نعيم قاسم في كلمة له: "فلتتوقف الحرب على غزة لتتوقف الحرب في جنوب لبنان، وأي نقاش لا وقت له أثناء المعركة وأثناء الحرب".



وتابع قاسم: "جاءنا موفدون كثيرون يدعون للاستقرار"، مؤكدا أنّ "حزب الله يدعو للاستقرار الذي يتم من الأصل عندما تتوقف إسرائيل عن عدوانها على غزة عندها سيحصل هذا الاستقرار".



وأعلن "حزب الله" اللبناني يوم الأحد، استهدافه لموقع ودبابة وجنود تابعين لجيش الاحتلال جنوبي لبنان، مؤكدا تحقيق إصابات مباشرة.



كما قال أمين عام "حزب الله" حسن نصر الله يوم الجمعة في كلمة له إن "المقاومة الإسلامية نفذت ما يزيد على 670 عملية ضد إسرائيل خلال 3 أشهر"، لافتا إلى أنه "تم استهداف 48 موقعا حدوديا أكثر من مرة".



وشدد نصر الله على أن لبنان سيصبح مكشوفا إذا تم السكوت على اغتيال نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس صالح العاروري في الضاحية الجنوبية وإن "الرد آت لا محالة".