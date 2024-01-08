الصفحة الرئيسية
0
الاثنين 8 كانون الثاني 2024 ساعة 08:36

أردوغان: لن ندير ظهرنا لإخواننا المظلومين في غزة إطلاقا

أردوغان: لن ندير ظهرنا لإخواننا المظلومين في غزة إطلاقا
وفي كلمة له خلال مؤتمر الإعلان عن مرشحي رؤساء البلديات عن حزب العدالة والتنمية بمدينة إسطنبول، قال رجب طيب أردوغان: "لن ندير ظهرنا لإخواننا المظلومين (في غزة) إطلاقا".

وعن "المجازر الإسرائيلية في غزة"، أوضح أردوغان قائلا: "الذين يريقون المزيد من الدماء ويزهقون الأرواح ويقتلون الأطفال سيواجهون العدالة الإلهية عاجلا أم آجلا"، مؤكدا أن تركيا "ستبذل قصارى جهدها إلى جانب جميع الدول ذات الضمير الحي لمحاسبة الظالمين أمام القانون".

وتمنى من الله "الرحمة للإخوة الفلسطينيين الذين قضوا في الهجمات الإسرائيلية" والبالغ عددهم 23 ألف شخص وغالبيتهم من النساء والأطفال.

كما حيا الرئيس التركي "كافة الأبطال الفلسطينيين الذين يدافعون عن وطنهم وعرضهم" ضد قوات الجيش الإسرائيلي، مشددا على أن تركيا ستقف شامخة إلى جانب الفلسطينيين بكل وسائلها.

ويوم السبت، دعا وزير الخارجية التركي هاكان فيدان خلال المفاوضات مع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إلى وقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وقد دخلت الحرب الصهيونية على قطاع غزة يومها الـ94 حيث تستمر الاشتباكات وقصف العدوان على مختلف مناطق شمال وجنوب القطاع، في ظل تفاقم الكارثة الإنسانية والصحية.
رقم : 1107724
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
الشهید سلیماني كان رجل ساحتي "الكفاح والجهاد" و"حقوق الانسان"
الشهید سلیماني كان رجل ساحتي "الكفاح والجهاد" و"حقوق الانسان"
96 متهما اميركيا في ملف اغتيال الشهيد الحاج قاسم سليماني
96 متهما اميركيا في ملف اغتيال الشهيد الحاج قاسم سليماني
8 كانون الثاني 2024
8 شهداء وعشرات الإصابات والمفقودين بقصف الاحتلال لمنزل في دير البلح
8 شهداء وعشرات الإصابات والمفقودين بقصف الاحتلال لمنزل في دير البلح
8 كانون الثاني 2024
المقاومة الاسلامية في العراق: استهدفنا هدفا حيويا في مدينة حيفا
المقاومة الاسلامية في العراق: استهدفنا هدفا حيويا في مدينة حيفا
8 كانون الثاني 2024
رئيسي يؤكد على دعم عائلات شهداء الحادث الارهابي في كرمان
رئيسي يؤكد على دعم عائلات شهداء الحادث الارهابي في كرمان
8 كانون الثاني 2024
مصدر في المقاومة العراقية: مساحة المواجهة مع أمريكا وإسرائيل اتسعت
مصدر في المقاومة العراقية: مساحة المواجهة مع أمريكا وإسرائيل اتسعت
7 كانون الثاني 2024
اعتراض الطائرات بدون طيار الإيرانية مكلف
اعتراض الطائرات بدون طيار الإيرانية مكلف
7 كانون الثاني 2024
استشهاد حفيد الشيخ أحمد ياسين مؤسس حركة حماس
استشهاد حفيد الشيخ أحمد ياسين مؤسس حركة حماس
7 كانون الثاني 2024
عادل عبد المهدي: الشهيدان قاسم والمهندس كانا روحاً واحدة في جسدين
عادل عبد المهدي: الشهيدان قاسم والمهندس كانا روحاً واحدة في جسدين
7 كانون الثاني 2024
جريمة كرمان.. تعددت الأسماء والقاتل واحد
جريمة كرمان.. تعددت الأسماء والقاتل واحد
6 كانون الثاني 2024
ارتفاع عدد شهداء الجريمة الارهابية في كرمان الى 91 شهيدا
ارتفاع عدد شهداء الجريمة الارهابية في كرمان الى 91 شهيدا
6 كانون الثاني 2024
الذكرى الرابعة لتجديد العهد مع قادة النصر
الذكرى الرابعة لتجديد العهد مع قادة النصر
6 كانون الثاني 2024
التحالف البحري الأمريكي يصطدم بحاجز مدمرة "ألبرز" الإيرانية
التحالف البحري الأمريكي يصطدم بحاجز مدمرة "ألبرز" الإيرانية
6 كانون الثاني 2024

أحدث العناوين

إخترنا لکم
جريمة كرمان.. تعددت الأسماء والقاتل واحد
الذكرى الرابعة لتجديد العهد مع قادة النصر
التحالف البحري الأمريكي يصطدم بحاجز مدمرة "ألبرز" الإيرانية
تقاعس حكومات العرب تجاه فلسطين.. مواقف لا تتعدى الكلام