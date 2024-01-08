وزيرا الخارجية القطري والأمريكي يبحثان آخر التطورات في قطاع غزة

وقال آل ثاني: "اتساع رقعة الصراع في المنطقة أمر وارد ويجب العمل لمنع ذلك، من المؤسف أن توسع دائرة الصراع في ازدياد مستمر.. من المؤلم أن وصلنا إلى مرحلة اعتدنا فيها للأسف على مشاهد القتل والدمار بغزة".



وأضاف: "أكدنا على أهمية الضغط لإيقاف القتال والسماح بمرور المساعدات إلى قطاع غزة"، مشيرا إلى أنه تم إرسال 59 طائرة تحمل 1850 طنا من المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.



وشدد الوزير القطري على أنه "يجب احتواء الأزمة في أسرع وقت والتوصل إلى وقف لإطلاق النار في غزة، ولا سلام في المنطقة إلا من خلال تسوية عادلة وشاملة في إطار الشرعية الدولية"، مؤكدا أننا "نتطلع للاستمرار في التشاور في كافة الملفات مع واشنطن".



وأكد آل ثاني أن "الأحداث الأخيرة سواء في لبنان أو سوريا مدانة وهي انتهاك لسيادة الدول"، وأشار وزير الخارجية القطري إلى أنه "نمر بتحديات في المفاوضات الجارية بشأن إطلاق سراح الرهائن، فوقوع هجوم ضد أحد كبار قادة حماس يعقد المفاوضات".



وتابع: "نحاول الوصول إلى اتفاق يؤدي لإطلاق سراحهم ووقف لإطلاق النار"، مؤكدا أن "الأولوية لدينا في المرحلة الحالية هي إنهاء الحرب الدائرة في غزة".



وتعليقا على الهجمات التي تشنها "أنصار الله" (الحوثيون) في البحر الأحمر، قال رئيس الوزراء القطري: "لا نرى أن الحل العسكري هو الحل السليم ردا على ما يجري في البحر الأحمر".



ومن جانبه، قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إن "النزاع الجاري يمكن أن ينتشر بسهولة ما يتسبب في معاناة أكبر، علينا التزام باستخدام نفوذنا لتجنب ظهور جبهات جديدة في النزاع الحالي".



ولفت بلينكن النظر إلى الوضع المأساوي الذي يعاني منه قطاع غزة إثر الحرب الإسرائيلية، وقال: "90% من سكان قطاع غزة يواجهون نقصا حادا في الغذاء، نثير مع إسرائيل الحاجة للقيام بكل ما يمكن لإيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة".



وأضاف: "من المهم للغاية أن تقوم إسرائيل بالمزيد لحماية المدنيين بغزة ووصول المساعدات الإنسانية، والزيادة الفورية للمساعدات في غزة وخصوصا في الشمال أمر أساسي.. كما نرفض التصريحات الصادرة من مسؤولين في إسرائيل بشأن تهجير سكان غزة، يمكن للأمم المتحدة القيام بدور حاسم بشأن عودة الفلسطينيين إلى منازلهم في شمال غزة".



وأشار وزير الخارجية الأمريكي إلى أن "هجمات الحوثيين في البحر الأحمر تسببت في تعطيل أكثر من 20% من الشحنات الدولية، وتسبب ضررا للشعوب عبر العالم، سنستمر في الدفاع عن الأمن البحري للمنطقة" حسب تعبيره.



وثمن وزير الخارجية الأمريكي الجهود القطرية المستمرة في سبيل تحقيق صفقة تبادل أسرى بين "حماس" وكيان الاحتلال وقال: "قطر قامت بدور أساسي في مفاوضات إطلاق سراح الرهائن في غزة ومنهم أمريكيون، نشعر بالامتنان لجهود الدوحة المستمرة في إطلاق سراح الرهائن من غزة".