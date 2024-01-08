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الاثنين 8 كانون الثاني 2024 ساعة 10:37

قوات الاحتلال تعتقل 11 فلسطينيا من بيت لحم

قوات الاحتلال تعتقل 11 فلسطينيا من بيت لحم
وحسب "وكالة الانباء والمعلومات الفلسطينية (وفا)"، أفادت مصادر أمنية لمراسلها، بأن قوات الاحتلال اعتقلت كلا من: حسام مشهور حمامره (35 عاما)، وأحمد عيسى سباتين (38 عاما)، ومحمد رائد حمامرة (22 عاما)، والشقيقين إسماعيل محمد زعول (23 عاما)، وباسل (18 عاما)، وأنس جواد حمامرة (16 عاما)، ورزق عبد الهادي شوشه (47 عاما)، ومحمود نعيم حمامرة (33 عاما) من قرية حوسان غرب بيت لحم، بعد دهم منازلهم وتفتيشها.

وأضافت أنه تم اعتقال شقيقين في مخيم الدهيشة جنوبا بعد دهم منزل والديهما وتفتيشهما، وهما: بهاء محسن أبو يابس (31 عاما)، ونبيل (29 عاما).

أما في بلدة الدوحة غربا فاعتقلت قوات الاختلال أيمن خضر دعامسة، بعد دهم منزل والده وتفتيشه.

وعلى حاجز عسكري بين مدينتي رام الله ونابلس اعتقل جنود الاحتلال الشاب خالد عقل دار الحاج (41 عاما) من مخيم عايدة شمال بيت لحم.
رقم : 1107754
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