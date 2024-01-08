الحرس الثوري في كرمان يدعو لعدم الالتفات للشائعات والأخبار الكاذبة

وجاء في البيان: في الأيام الأخيرة، حاول بعض العملاء والعناصر ركوب موجة الأحداث والقضايا المتعلقة بالجريمة الإرهابية الوحشية الأخيرة على الطريق المؤدي إلى روضة الشهداء في مدينة كرمان خلال مراسم الذكرى الرابعة لشهيد القدس الحاج قاسم سليماني والذي أدى إلى استشهاد وإصابة عدد كبير من المواطنين الأعزاء وزوار قبر "قائد القلوب" وخاصة أهالي كرمان، وذلك بإنتاج أخبار وروايات كاذبة ومستهدفة، سعيا وراء زعزعة الأمن في البلاد، وهو ما تمت مواجهته والحمد لله بذكاء ووعي شعبي.



واعتبر البيان بعض الشائعات والأكاذيب حول عمليات تفخيخ في بعض الأماكن وتحييدها من قبل وحدة الفحص وابطال مفعول العبوات الناسفة في الحرس الثوري بالمحافظة من بين شائعات الأيام الحالية وأضاف: ان المتوقع من أهالي المحافظة الأعزاء وخاصة مدينة كرمان متابعة أخبار الأحداث من المصادر الرسمية والمرجعية، وخاصة مؤسسة الاذاعة والتلفزيون ، والعمل كما في السابق، باليقظة على إحباط مخططات الأعداء والمناوئين في مثل هذه الحالات الرامية الى خلق حالة من انعدام الأمن النفسي في صفوف المجتمع والرأي العام.



وختم البيان: نلفت انتباه اهالي محافظة كرمان الابطال والشامخين إلى أنه في الأيام الأخيرة، واستنادًا إلى بعض التقارير الشعبية، قامت وحدة الفحص وابطال مفعول العبوات الناسفة للحرس الثوري بفحص كل الحالات ولم تكن أي منها عبارة عن متفجرات.