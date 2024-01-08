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الاثنين 8 كانون الثاني 2024 ساعة 11:17

قاليباف: الجرائم الارهابية نابعة من افكار خبيثة وغير انسانية حتى اذا اختلفت الواجهة

قاليباف: الجرائم الارهابية نابعة من افكار خبيثة وغير انسانية حتى اذا اختلفت الواجهة
وقاليباف قال في مستهل اجتماع مجلس الشورى الاسلامي اليوم الأحد، ان العملية الارهابية هذه تدل على وحشية ودموية اعداء البلاد ، واثبتت بأن الجناة لا يتورعون عن سفك دماء النساء والاطفال والمدنيين وقتل الأبرياء.

واضاف: هذه العملية هي بمثابة توقيع في أسفل قائمة جرائم الجماعات التكفيرية في المنطقة والكيان الصهيوني في غزة واميركا في العراق وافغانستان وباقي دول العالم، وتثبت بأن هذه الجرائم هي نابعة من افكار خبيثة وغير انسانية حتى اذا اختلفت الواجهة.

ودعا رئيس مجلس الشورى الاسلامي ، الأجهزة المعنية في البلاد الى تنفيذ أوامر قائد الثورة الاسلامية لقمع وملاحقة منفذي وآمري العملية الارهابية الآثمة التي وقعت في كرمان.

كما كلف قاليباف لجنة الامن القومي في مجلس الشورى الاسلامي الى دراسة ابعاد هذه المجزرة ورفع تقرير بشأنها الى مجلس الشورى الاسلامي.

ودعا رئيس مجلس الشورى بالرحمة والرضوان للشهداء والشفاء العاجل للجرحى.

يذكر ان الاعتداء الارهابي المزدوج الذي استهدف المشاركين في مراسم الذكرى السنوية الرابعة لاستشهاد القائد قاسم سليماني في مدينة كرمان، عصر الاربعاء الماضي، ادى الى استشهاد 90 شخصا واصابة 284 آخرين مازال اكثر من 100 منهم يتلقون العلاج في المستشفيات.

 
رقم : 1107765
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