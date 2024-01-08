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الاثنين 8 كانون الثاني 2024 ساعة 11:18

مستشار رئيس الاركان: الجمهورية الاسلامية منحت القوة لكل المسلمين ودعاة الحرية في العالم

مستشار رئيس الاركان: الجمهورية الاسلامية منحت القوة لكل المسلمين ودعاة الحرية في العالم
جاء ذلك في كلمة ألقاها العميد فتح الله جعفري خلال مراسم إحياء الذكرى الرابعة لاستشهاد قائد قوة القدس الفريق قاسم سليماني في روضة الشهداء بمدينة رشت شمال ايران.

وأشار العميد جعفري في كلمته الى جهاد ودور الشهيد ابو مهدي المهندس (نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي في العراق) في تشكيل قوات الحشد الشعبي في العراق ، مؤكدا انه كان مؤمنا مخلصا وملتزما وقام مع عدد من القادة العراقيين بتثبيت الأمن في العراق عبر تشكيل قوات الحشد الشعبي.

كما تطرق العميد جعفري إلى الحضور البارز للشهيد الحاج قاسم سليماني في جبهات الحرب المفروضة (الحرب التي فرضها ديكتاتور العراق المقبور صدام حسين على ايران للفترة 1980 - 1988)، وقال: إن الشهيد الحاج قاسم سليماني تألق في عملية الفجر 8، و بعد 75 يوما من الحرب القاسية، انتصر مقاتلونا، وانبعث بصيص من الأمل في قلوب ابناء الشعب الايراني .

وقال مستشار رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة، بعد الحرب (1980-1988)، تم إنشاء مقر القدس في المنطقة الشرقية من البلاد: في عام 2007، قام اللواء رحيم صفوي (قائد قوات الحرس الثوري آنذاك) بتنصيب الحاج قاسم سليماني قائداً لـ فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، وهذا الشهيد قام بأعمال عظيمة خلال فترة قيادته لفيلق القدس .

وأكد العميد جعفري أنه لا ينبغي أن نترك اسم الإمام (الخميني الراحل) يغيب في مراسم إحياء ذكرى الشهداء، وأوضح: الجمهورية الإسلامية أعطت القوة لجميع المسلمين ودعاة الحرية في العالم وأثبتت أنه من الممكن الصمود ضد الظلم والظالمين. هذا ما كان يقوله الامام الراحل (رض): لا تخف من الموت وقم بواجبك واتجه نحو العدو بشجاعة واكسر هيمنة العدو وكن على ثقة بأن الله ناصر المظلومين، ونحن اليوم نشهد مقولة الإمام الخميني (رض) في غزة .
رقم : 1107767
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