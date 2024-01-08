الصفحة الرئيسية
0
الاثنين 8 كانون الثاني 2024 ساعة 11:21

کنعانی: داعش خلقتها أجهزة المخابرات الغربية

کنعانی: داعش خلقتها أجهزة المخابرات الغربية
وقال خلال مؤتمر صحفي تابعة مراسل موقع "إسلام تايمز"، بعد إدانته لجريمة كرمان التي وقعت الأربعاء الماضي، "بعد تدمير خلافة داعش التي أعلنها ذاتيا الفريق الحاج قاسم سليماني، تتناثر فلول داعش في المنطقة".

وأضاف "داعش خلقتها أجهزة المخابرات الغربية، ويجب محاسبة أنصار الإرهابيين على جريمة كرمان"، مبيناً "باعتبارنا وكالة دبلوماسية، سنقوم بالمتابعة وإجراء المناقشات اللازمة، ويتطلب جزء من هذه المتابعة التعاون في مجال أمن المعلومات مع الوكالات الإقليمية".

وتابع "أظهرت حادثة كرمان أن الإرهاب يشكل خطرا داهما على كافة الحكومات والدول، وأن الذين استخدموا الإرهاب أداة لتحقيق أهدافهم، هم المسؤولون عن دعم الحركات الإرهابية ويجب محاسبتهم".

ولفت "قًوبل هذا العمل الإرهابي بموجة واسعة من الإدانات الإقليمية والدولية على مختلف المستويات، كما تم التعبير عن التعاطف مع الحكومة الإيرانية والأمة الإيرانية".
وفيما يتعلق بالوضع الفلسطيني، أجاب كنعاني "الحل السياسي يجب أن يكون في إطار الحوار الفلسطيني الفلسطيني".

وبخصوص تصريحات بلينكن حول اتساع نطاق الحرب في المنطقة، قال: إذا لم يتم منع جرائم النظام الصهيوني الغاصب ضد الشعب الفلسطيني فإن أبعاد الحرب ونطاقها ستتسع، وهذا المسؤول الأمريكي لم يحقق اكتشافا جديداً.

ولفت إلى "إن أي حل سياسي لفلسطين يجب أن يكون في إطار الحوار الفلسطيني الفلسطيني، ولا يجوز فرض أي خطة على الشعب الفلسطيني خارج فلسطين".
وذكر المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية "موقفنا من القضية الفلسطينية واضح. إذا كانت الحكومة الأميركية والدول الغربية تسعى حقاً إلى منع اتساع نطاق الحرب، فعليها أن تظهر هذه الإرادة عملياً".

وأضاف "لم نشهد حتى الآن أي إجراء فعال من قبل الحكومة الأمريكية والحلفاء الغربيين للولايات المتحدة، وتشهد دول العالم هذا التناقض الواضح في تصرفات أمريكا".
وشدد كنعاني على أن "جذور عدم الاستقرار هي الاحتلال، وإن جذور أزمة غزة هي 75 عاما من الاحتلال. أمريكا وبعض الدول الغربية تقف إلى جانب المحتل ضد الشعب المظلوم".
رقم : 1107770
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
کنعانی: داعش خلقتها أجهزة المخابرات الغربية
کنعانی: داعش خلقتها أجهزة المخابرات الغربية
الشهید سلیماني كان رجل ساحتي "الكفاح والجهاد" و"حقوق الانسان"
الشهید سلیماني كان رجل ساحتي "الكفاح والجهاد" و"حقوق الانسان"
8 كانون الثاني 2024
96 متهما اميركيا في ملف اغتيال الشهيد الحاج قاسم سليماني
96 متهما اميركيا في ملف اغتيال الشهيد الحاج قاسم سليماني
8 كانون الثاني 2024
8 شهداء وعشرات الإصابات والمفقودين بقصف الاحتلال لمنزل في دير البلح
8 شهداء وعشرات الإصابات والمفقودين بقصف الاحتلال لمنزل في دير البلح
8 كانون الثاني 2024
المقاومة الاسلامية في العراق: استهدفنا هدفا حيويا في مدينة حيفا
المقاومة الاسلامية في العراق: استهدفنا هدفا حيويا في مدينة حيفا
8 كانون الثاني 2024
رئيسي يؤكد على دعم عائلات شهداء الحادث الارهابي في كرمان
رئيسي يؤكد على دعم عائلات شهداء الحادث الارهابي في كرمان
8 كانون الثاني 2024
مصدر في المقاومة العراقية: مساحة المواجهة مع أمريكا وإسرائيل اتسعت
مصدر في المقاومة العراقية: مساحة المواجهة مع أمريكا وإسرائيل اتسعت
7 كانون الثاني 2024
اعتراض الطائرات بدون طيار الإيرانية مكلف
اعتراض الطائرات بدون طيار الإيرانية مكلف
7 كانون الثاني 2024
استشهاد حفيد الشيخ أحمد ياسين مؤسس حركة حماس
استشهاد حفيد الشيخ أحمد ياسين مؤسس حركة حماس
7 كانون الثاني 2024
عادل عبد المهدي: الشهيدان قاسم والمهندس كانا روحاً واحدة في جسدين
عادل عبد المهدي: الشهيدان قاسم والمهندس كانا روحاً واحدة في جسدين
7 كانون الثاني 2024
جريمة كرمان.. تعددت الأسماء والقاتل واحد
جريمة كرمان.. تعددت الأسماء والقاتل واحد
6 كانون الثاني 2024
ارتفاع عدد شهداء الجريمة الارهابية في كرمان الى 91 شهيدا
ارتفاع عدد شهداء الجريمة الارهابية في كرمان الى 91 شهيدا
6 كانون الثاني 2024
الذكرى الرابعة لتجديد العهد مع قادة النصر
الذكرى الرابعة لتجديد العهد مع قادة النصر
6 كانون الثاني 2024

أحدث العناوين

إخترنا لکم
جريمة كرمان.. تعددت الأسماء والقاتل واحد
الذكرى الرابعة لتجديد العهد مع قادة النصر
التحالف البحري الأمريكي يصطدم بحاجز مدمرة "ألبرز" الإيرانية
تقاعس حكومات العرب تجاه فلسطين.. مواقف لا تتعدى الكلام