کنعانی: داعش خلقتها أجهزة المخابرات الغربية

إيران (إسلام تايمز) - قال المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني، الاثنين، أن تنظيم داعش خلقتها أجهزة المخابرات الغربية، مشيراً إلى أن "هناك علاقة جيدة بين أجهزة المخابرات الإيرانية والمنطقة".