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الاثنين 8 كانون الثاني 2024 ساعة 12:56

رئيس الاركان الايرانية: عملية طوفان الاقصى شكلت منعطفا في النضال ضد الصهاينة

رئيس الاركان الايرانية: عملية طوفان الاقصى شكلت منعطفا في النضال ضد الصهاينة
جاء ذلك في كلمته التي القاها اليوم الاثنين في الملتقى العام لمؤسسة الحفاظ على آثار ونشر قيم مرحلة الدفاع المقدس (في مواجهة الحرب العدوانية التي شنها نظام صدام على ايران في الاعوام 1980-1988) الذي عقد في المتحف الوطني للثورة الاسلامية والدفاع المقدس.

وأشار المسؤول الى عمليات طوفان الأقصى التي بدأت في 7 اكتوبر الماضي، وقال: ان المقاومين الفلسطينيين الأبطال في قطاع غزة المحاصر بشكل كامل، استطاعوا تنفيذ أكبر عملية خدعوا فيها العدو واستخدموا ضده عنصر المباغتة رغم امتلاكه قوة استخباراتية ذكية على الطراز العالمي وامكانات وأجهزة اتصالات متطورة، حيث تعتبر هذه العمليات منعطفا حطمت خلالها المقاومة هيبة وكبرياء الكيان الصهيوني وادخلت الياس في نفوس الصهاينة.

وأضاف قائلا: لقد واجه الشعب الفلسطيني المسلم في غزة بعد هذه العمليات العظيمة الجرائم البشعة التي ارتكبها ضدهم كيان الاحتلال الصهيوني، الا ان ابطال المقاومة الفلسطينية وقفوا بوجه الصهاينة المحتلين الى جانب أهالي غزة الصامدين.

وشدد رئيس الاركان العامة للقوات المسلحة على أن الشعب الفلسطيني المقاوم يواصل جهاده لتحقيق أهدافه، فيما انتشر الياس والقلق بين الصهاينة الذين تكبدوا هزيمة نكراء في هذه العمليات البطولية.

وأشار الى مرحلة الدفاع المقدس في ايران، وأكد ضرورة سرد الانتصارات في تلك المرحلة العصيبة من تاريخ الوطن والتقدم الذي حققته رغم الحرب المفروضة، ونقلها وقائعها الى الجيل الصاعد ليطلع على صمود ومقاومة ابناء البلاد في تلك الايام.

ودعا اللواء " باقري " الى اضافة موضوع شهيد القدس والمقاومة الاسلامية الحاج قاسم سليماني للكتب الدراسية لإطلاع التلاميذ على مواقفه وشجاعته وجهاده الذي خاضه في الدول الاسلامية التي واجهت خطر عصابة "داعش" الارهابية، اضافة الى تدريس مادة في مجال الدفاع المقدس والمقاومة.
رقم : 1107779
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