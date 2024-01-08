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الاثنين 8 كانون الثاني 2024 ساعة 16:45

حزب الله يعلن استشهاد أحد قيادييه البارزين باعتداء إسرائيلي

حزب الله يعلن استشهاد أحد قيادييه البارزين باعتداء إسرائيلي
واستشهد القائد الطويل في اعتداء إسرائيلي استهدف سيارته في جنوب لبنان.
وبحسب المصادر أن الشهيد وسام الطويل كان قيادي في "كتيبة الرضوان" التابعة لحزب الله والمسؤول عن إدارة العمليات في الجنوب.

وولد الطويل في مدينة صور اللبنانية عام 1970، والتحق بحزب الله في سن مبكرة، وسرعان ما تدرج في صفوفه حتى أصبح أحد أبرز قياداته.

وتولى الشهيد الطويل مناصب قيادية عديدة في حزب الله، منها مسؤوليته عن ملف التصنيع العسكري، ومسؤوليته عن ملف العمليات الخارجية و كان عضوًا في مجلس الشورى المركزي للحزب.

ويعد "الحاج جواد" أبرز قائد ميداني يستشهد من حزب الله في معركة "طوفان الأقصى" ضد الاحتلال الإسرائيلي.

على صعيد اخر أعلنت المقاومة الإسلامية في لبنان، اليوم الاثنين، أنّها استهدفت مواقع إسرائيلية عدّة على طول الحدود بين لبنان وفلسطين المحتلة.

وقالت المقاومة إنّها استهدفت موقع "حدب ‏البستان" الإسرائيلي قُبالة بلدتَي الضهيرة ويارين اللبنانيتين، محققةً إصاباتٍ مباشرة.

وكذلك، استهدفت المقاومة موقع ‏"رويسات العلم" الإسرائيلي في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة، وحققت إصاباتٍ مباشرة.
رقم : 1107810
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