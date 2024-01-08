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الاثنين 8 كانون الثاني 2024 ساعة 16:50

المنتخب الوطني الايراني لكرة القدم يصل الى قطر

المنتخب الوطني الايراني لكرة القدم يصل الى قطر
وكان المنتخب الوطني الايراني لكرة القدم قد دخل في معسكر تدريبي في جزيرة كيش بالخليج الفارسي (جنوب ايران) قبل ان يغادر الى الدوحة، حيث خاض مباراة ودية امام بوركينافاسو انتهت بفوز ايران 2-1.

وستخوض ايران مباراة ودية ثانية امام ندونيسيا في الدوحة قبل بدء منافسات كأس أمم آسيا.
وستواجه ايران المباراة الاولى فلسطين يوم الاحد القادم 14 يناير /كانون الثاني ضمن المجموعة الثالثة التي تضم ايضا الامارات وهونغ كونغ.

وكان المدرب الوطني أمير قلعة نوئي قد اعلن الاسبوع الماضي عن قائمة أولية من 27 لاعبا للمشاركة بنهائيات كأس أمم آسيا لكرة القدم 2023.

وضمت القائمة التي أعلن عنها كل من : علي رضا بيرانوند – بيام نيازمند – حسين حسيني – احسان حاج صفي – ميلاد محمدي – شجاع خليل زادة – مجيد حسيني – سامان فلاح – حسين كنعاني زادكان – صادق محرمي – رامين رضائيان – آريا يوسفي – روزبه جشمي – أميد ابراهيمي – سعيد عزت اللهي – سامان قدوس – محمد محبي – مهدي ترابي – مهدي قائدي - جواد حسين نجاد – مهدي طارمي – رضا أسدي – علي رضا جهانبخش – علي قلي زادة – سردار آزمون – كريم انصاري فرد – شهريار مغانلو.
رقم : 1107811
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