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الاثنين 8 كانون الثاني 2024 ساعة 17:10

رئيسي: عصابة "داعش" كالصهاينة تسعى لقتل النساء والأطفال الأبرياء

رئيسي: عصابة "داعش" كالصهاينة تسعى لقتل النساء والأطفال الأبرياء
ولدى استقباله قبل ظهر اليوم الاثنين رئيس المجلس الوطني الطاجيكي " رستم امام علي " الذي يزور طهران حاليا،أكد رئيس الجمهورية الاسلامية الايرانية

عصابة داعش التكفيرية ترتكب المجازر البشعة كما يرتكبها الكيان الصهيوني في غزة ضد النساء والاطفال العزل.

وأشار الى العلاقات القائمة بين كلا البلدين ووصفها بأنها جيدة، واكد أن تعزيز التعاون البرلماني بين طهران ودوشنبة يحظى بأهمية بالغة ويعتبر دعما للتعاون السياسي والاقتصادي بين الجانبين، مشددا على ضرورة المزيد من تعزيز هذا التعاون اضافة الى العلاقات الثقافية.

واشار الى أن البلدين تربطهما حدودا مشتركة مع افغانستان، واعتبر مكافحة الارهاب والجرائم المنظمة والمخدرات من مستلزمات التعاون بين ايران وطاجيكستان، وأكد ضرورة تعاون دول المنطقة للمواجهة الفاعلة للتيارات الارهابية من بينها عصابة داعش الاجرامية.

بدوره أشار الضيف الطاجيكي الى زيادة التعاون التجاري بين البلدين في العامين الماضيين، معتبرا زعزعة الامن في المنطقة هاجسا مشتركا لكلا الجانبين والعامل في تعرض التعاون التجاري الى الخطر.

وأعلن دعم بلاده لتشكيل الدولة الفلسطينية المستقلة، ودان كيان الاحتلال الصهيوني لجرائمه البشعة التي يرتكبها ضد اهالي غزة والتي راح ضحيتها لغاية الان اكثر من 22 الف مدني فلسطيني.
 
رقم : 1107814
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