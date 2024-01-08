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الاثنين 8 كانون الثاني 2024 ساعة 19:00
مسؤول صهيوني يعلن استراتيجية عسكرية جديدة في حرب غزة!
واعتبر ان “حجم هجوم حماس يوم 7 تشرين الاول هزّ بعنف إحساس الإسرائيليين بالأمن وغيّر نظرتهم إلى العالم حولهم”.
وزعم ” أننا نقاتل محوراً وليس عدواً واحداً. إسرائيل لا تواجه حماس فحسب، بل حزب الله أيضا.. ” حسب تعبيره.
مصدر :
إسلام تايمز
رقم :
1107830
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