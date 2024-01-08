مسؤول صهيوني يعلن استراتيجية عسكرية جديدة في حرب غزة!

إسلام تايمز (فلسطين) - اعلن وزير الحرب في كيان الاحتلال الاسرائيلي يوآف غالانت في حديث لصحيفة “وول ستريت جورنال” ان الجيش الصهيوني “بدأ التحول من مرحلة القتال المكثف في غزة نحو أنواع مختلفة من العمليات الخاصة” على حد تعبيره، معتبرا ان “التكتيكات العسكرية ستحتاج إلى التعديل، وسيستغرق الأمر بعض الوقت”.