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الاثنين 8 كانون الثاني 2024 ساعة 20:08

نتنياهو يدعو مستوطني “سديروت” الى العودة بحلول 4 شباط المقبل مقابل “منحة مالية”

نتنياهو يدعو مستوطني “سديروت” الى العودة بحلول 4 شباط المقبل مقابل “منحة مالية”
من جانبه وصف “رئيس بلدية سديروت” ألون دافيدي، “خطة الحكومة في طلبها من السكان العودة مقابل منحة مالية، بالخطة الوهمية والغبية”، موضحاً أن “المناطق لا يوجد فيها ملاجىء ولا مدارس ولا أي أثر لحياة طبيعية”.

وانتقد دافيدي منحة العودة التي تتيح لمستوطني”سديروت” مغادرة الفنادق التي يقيمون فيها والعودة للعيش في المدينة.

وقال “تعلمنا من 7 تشرين الأول الماضي، أن حكومتنا وجيشنا فشلا في تقييماتهما، والآن يطالبوننا بالعودة مقابل مكافأة مادية غبية دون أي وضوح بخصوص المستقبل، ونتنياهو والجيش لا يتكلمان بشفافية”.
رقم : 1107849
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