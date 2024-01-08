المقاومة من غزة الى لبنان والعراق والهدف واحد

ولاتزال المقاومة العراقية تنفذ عمليات نوعية ضد القواعد والاهداف الأميركية والاسرائيلية في كل من سوريا والعراق في سياق موقفها الداعم والراسخ لأهل قطاع غزة في ظل ما يواجهونه من جرائم العدوان الاسرائيلي.



فقد استهدفت المقاومة العراقية مواقع الاحتلال الإسرائيلي بصاروخ الأرقب طراز كروز مطور بعيد المدى في مدينة حيفا المحتلة. مؤكدة أن الاستهداف يأتي نصرة لأهل غزة، ورداً على المجازر التي يرتكبها الكيان الإسرائيلي بحق المدنيين الفلسطينيين من أطفال ونساء وشيوخ.



من جهتها أكدت حركة النجباء على لسان الناطق باسمها حسين الموسوي أن قصف حيفا يحمل رسالة واضحة للكيان المحتل بأن محور المقاومة لا يتخلى عن أهدافه الاستراتيجية في المنطقة.



كما شدد على أنّ ما قامت به المقاومة ليس لحظوياً، بل منظومة متكاملة من التصدي لما يقوم به الكيان الإسرائيلي والولايات المتحدة الأميركية من جرائم في المنطقة.



إلى ذلك تم استهداف القاعدة الأميركية في حقل العمر النفطي قرب دير الزور شرقي سوريا من داخل الاراضي السورية بثلاثين صاروخاً في سياق الرد على العدوان الأميركي الذي استهدف شاحنة عند معبر القائم - البوكمال، عند الحدود مع العراق من دون وقوع خسائر.



بموازاة ذلك واصلت المقاومة الإسلامية في العراق استهدافها القواعد الأميركية بقصف قاعدة في قسرك، بريف الحسكة، شمالي شرقي سوريا بالإضافة إلى قاعدة عين الأسد غربي العراق.



ولا تقتصر استهدافات المقاومة الإسلامية في العراق على القوات الأميركية، بل طالت أهدافاً إسرائيلية أيضاً، حيث أعلنت في وقت سابق استهدافها قاعدةً تابعة للاحتلال الإسرائيلي في الجولان المحتل، بالطيران المسير.



وفي سياق متصل أعلنت المقاومة الإسلامية في لبنان تنفيذها اليوم عدّة عمليات ضد أهداف إسرائيلية، عند الحدود مع فلسطين المحتلّة.



وأكدت، في بيانٍ، أن مجاهديها استهدفوا تجمعاً لجنود الاحتلال الإسرائيلي في موقع جل العلام، بالأسلحة الصاروخية، وأوقعوا أفراده بين قتيل وجريح.‏ ‏



واستهدفت المقاومة تجمعاً آخر لجنود الاحتلال في "شتولا"، موقعةً القوات الإسرائيلية بين قتيل وجريح. وقصفت، بالأسلحة الصاروخية، موقع ‏رويسات العلم في مزارع شبعا المحتلة، مؤكدةً تحقيق إصابات.



بدوره، أفاد مصدر بتعرض موقع بركة ريشا الإسرائيلي مرتين لنيران ثقيلة مباشرة من لبنان، كما أكد تعرض مستوطنة شلومي في الجليل الغربي المحتل أيضاً لنيران مباشرة.



وتعرض موقع الراهب الإسرائيلي أيضاً لنيران مباشرة من لبنان، وفق ما نقل مصدرنا وعقب ذلك، ذكر الإعلام الإسرائيلي أن النيران تتصاعد من موقع عسكري بعد إطلاق حزب الله صواريخ بركان في اتجاهه.



على صعيد آخر، أفاد الإعلام الإسرائيلي بأن مستوطناً أًُصيب من جراء "استهداف مباشر" لوحدة استيطانية في "شتولا" قرب الحدود اللبنانية.



يُشار إلى أن عمليات المقاومة جاءت عقب ارتقاء المجاهد القائد وسام حسن طويل، من بلدة خربة سلم الجنوبية، شهيداً في طريق القدس. وكان الاحتلال استهدف عبر غارةٍ من طائرة مسيّرة سيارة في منطقة "الدبشة" في بلدة خربة سلم ، الأمر الذي أدّى إلى احتراقها بالكامل.



وفي وقت سابق اليوم، استهدفت المقاومة موقعي حدب البستان ورويسات العلم محققة الإصابات.



ومع تواصل عمليات المقاومة ضد مواقع الاحتلال وتجمعات جنوده، ولاسيما عملية "ميرون"، الأولى من نوعها، تتعمّق خشية "إسرائيل" من الحرب مع لبنان بسبب خوفها من ترسانة المقاومة العسكرية، القادرة على إلحاق الدمار بالكيان. وبرزت اعترافات إسرائيلية متعددة بهذا الشأن.



وتجنباً لمخاطر هذه الحرب وتداعياتها، قال وزير "أمن" الاحتلال، يوآف غالانت: "يتعين علينا التوصل إلى تسوية سياسية مع حزب الله لأنه لا نستطيع تدميره بالكامل"، في اعتراف بصعوبة هذه الحرب وتكاليفها.