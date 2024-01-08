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الاثنين 8 كانون الثاني 2024 ساعة 21:17

البيت الأبيض: أوستين يؤدي مهامه من المستشفى ولا خطط لإقالته

البيت الأبيض: أوستين يؤدي مهامه من المستشفى ولا خطط لإقالته
وقال كيربي للصحفيين اليوم الاثنين: "إنه يواصل القيام بواجباته على أكمل وجه، ويفعل كل ما يفعله في الأوقات العادية، ولكن من المستشفى".

ووفقا له، تركز وزارة الدفاع فقط على صحة أوستين وضمان حصوله على كل المساعدة اللازمة.

وأضاف كيربي أن الرئيس الأمريكي جو بايدن يتطلع إلى عودة أوستن إلى البنتاغون، مع احترامه لتحمله مسؤولية عدم إبلاغ الوضع بالسرعة الكافية.

وكشفت وسائل إعلام أمريكية الأسبوع الماضي أن البنتاغون احتفظ بالمعلومات المتعلقة بإقامة أوستين سرا عن البيت الأبيض لمدة ثلاثة أيام في المستشفى.

وتم إدخال وزير الدفاع الأمريكي إلى المستشفى في الأول من يناير بسبب مضاعفات عقب إجراء طبي روتيني.

وأكد أوستين في وقت لاحق أنه في حالة تحسن، واعترف أيضا بأنه كان من الممكن إبلاغ الرأي العام بشكل أفضل بالمشاكل الصحية.

ويبلغ أوستين من العمر 70 عاما، ويرأس البنتاغون منذ يناير 2021.
رقم : 1107861
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