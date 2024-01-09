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الثلاثاء 9 كانون الثاني 2024 ساعة 09:32

المقاومة تدك ‘‘تل أبيب ‘‘ ومستوطنات غلاف غزة بالصواريخ وتقنص جنود العدوّ

المقاومة تدك ‘‘تل أبيب ‘‘ ومستوطنات غلاف غزة بالصواريخ وتقنص جنود العدوّ
وأعلنت كتائب القسام مساء اليوم الإثنين الثامن من يناير ٢٠٢٤ أنّها قصفت “تل أبيب” برشقة صاروخية رداً على المجازر الصهيونية بحق المدنيين.

وتداولت وسائل الإعلام مشاهد لهروب المستوطنين، بعد دويّ انفجارات قوية في تل أبيب، في اليوم الرابع والتسعين من بدء العدوان الصهيوني على قطاع غزة.

وقالت كتائب القسام إنّ مجاهديها تمكنوا من قنص جندي صهيوني وقتله ببندقية “الغول” القسامية شرق مخيم البريج وسط قطاع غزة.

من جانبها بثت سرايا القدس الجناح العسكري للجهاد الإسلامي مشاهد من حمم الهاون التي دكـت بها التحشدات العسكرية في محاور التقدم بمدينة خانيونس.

كما أعلنت كتائب المجاهدين في بلاغٍ عسكري، أنّ مجاهديها تمكنوا من قصف مغتصبة سديروت برشقات صاروخية، وبثت مشاهد فيديو للعملية.

وقالت الكتائب في بلاغ عسكري: “بعد عودتهم من خطوط القتال شرق البريج.. أكد مجاهدونا إيقاع عدد من جنود الاحتلال بين قتيل وجريح بعد استهداف دبابتين صهيونيتين من نوع “ميركفاه” وجرافة عسكرية بقذائف “الياسين 105″ وتفجير نفقين في جنود الاحتلال وحقل ألغام في قوة راجلة مكونة من 7 جنود”.

وأعلنت كتائب القسام دكّ تحشدات العدو المتوغلة في منطقة المحطّة بمدينة خانيونس بقذائف الهاون.

كما دمّرت كتائب القسام ناقلة جند صهيونية بشكل كامل بقذيفة “الياسين 105″، ودكّت قوات الاحتلال المتوغلة في مخيم المغازي وسط قطاع غزة، بقذائف الهاون من العيار الثقيل.
مصدر : وكالات
رقم : 1107945
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