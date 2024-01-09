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الثلاثاء 9 كانون الثاني 2024 ساعة 10:21

إيران: وجود القوات الامريكية تحت أي عنوان لا يساعد السلام والاستقرار في العراق والمنطقة

إيران: وجود القوات الامريكية تحت أي عنوان لا يساعد السلام والاستقرار في العراق والمنطقة
وقال كنعاني خلال مؤتمره الصحفي الاسبوعي اليوم الاثنين، انه فيما يخص القوات الاميركية في العراق وما تقوم به من عمليات ضد بعض التيارات العراقية، فان انسحاب القوات الاجنبية من العراق هو ما قرره البرلمان العراقي ومن الطبيعي ان تقوم الحكومة العراقية والشعب العراقي بتحمل مسؤوليتهما الوطنية تجاه العمليات الاجرامية الاميركية . ونحن قد اعلنا وجهة نظرنا مرارا لمسؤولي دول المنطقة ومنهم الحكومة العراقية، بأن استمرار تواجد القوات الاميركية تحت أي اطار ومنها التحالف الدولي أو أي عنوان آخر لا يساعد على حفظ السلام والاستقرار بالمنطقة والعراق واية دولة أخرى.
مصدر : وكالات
رقم : 1107958
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