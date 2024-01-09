قوات الاحتلال تقتحم مدينة قلقيلية ومخيم طولكرم

كما اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الليلة، مدينة ومخيم طولكرم.



وأفادت مصادر صحافية بأن “قوات الاحتلال اقتحمت مدينة طولكرم من محوريها الغربي والجنوبي، مرورا بشارع جامعة خضوري وميدان جمال عبد الناصر وسط المدينة، وانتشرت في مختلف شوارعها التي تصلها بمحيط مخيم طولكرم”.



وأضافت أن “قوات الاحتلال حاصرت مخيم طولكرم من مداخله كافة، وتحديدا شارع مستشفى الشهيد ثابت ثابت الحكومي، وشارع المقاطعة، وشارع نابلس المحاذي لمدخله الشمالي الرئيسي، ونشرت قناصتها على أسطح البنايات العالية المحيطة به، ودفعت بتعزيزات إضافية وجرافات عسكرية من المحور الغربي للمدينة، بالتزامن مع تحليق طائرات الاستطلاع في أجواء المدينة والمخيم”.



وأشارت إلى “اندلاع مواجهات بين الشبان وجنود الاحتلال الذين أطلقوا الرصاص بكثافة، فيما سمعت أصوات انفجارات في المنطقة”.



ويأتي هذا الاقتحام بعد ثلاث ساعات تقريبا من اقتحام قوة خاصة إسرائيلية ضاحية اكتابا، شرق مدينة طولكرم، واغتيالها ثلاثة شبان واعتقال اثنين آخرين.



واعلنت سرايا القدس-كتيبة طولكرم عن إفشال عدد من محاولات التوغل إلى عمق مخيم طولكرم، من خلال إعطاب عدد من الآليات وإلحاق الأضرار فيها خلال الاشتباكات.



وفي السياق ذاته اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الثلاثاء، مدينة قلقيلية.



وأفادت مصادر محلية، بأن قوات كبيرة من جيش الاحتلال اقتحمت المدينة من عدة محاور، ودارت مواجهات مع قوات الاحتلال التي نشرت قناصة على أسطح عدد من البنايات في المدينة.



كما اقتحمت قوات الاحتلال قرية كفر قدوم شرق قلقيلية.



وعمد شبان فلسطينيون الى اشعال الإطارات المطاطية في حي كفر سابا بمدينة قلقيلية وسط مواجهات مع قوات الاحتلال.



وداهم جنود الاحتلال عددا من المنازل في القرية وعاثوا فيها فسادا وتخريبا في الممتلكات.



وعلى اثر المواجهات مع الشبان الفلسطينيين دفعت قوات الاحتلال بتعزيزات عسكرية جديدة تجاه مدينة قلقيلية من جهة الحاجز الجنوبي .



ونفذت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الثلاثاء، عدة اقتحامات داخل مدينتي رام الله والخليل بالضفة الغربية، وفقًا لما نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا”.



وأفادت مصادر محلية فلسطينية، بأن قوات جيش الاحتلال اقتحمت قرى، دورا القرع وعطارة شمالي وشرقي مدينة رام الله في الضفة الغربية، كما اقتحمت ايضاً بلدتي عنبتا وكفر اللبد شرق مدينة طولكرم.



وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، استشهاد ثلاثة فلسطينيين برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلية في مدينة طولكرم بالضفة الغربية.



وذكر المتحدث باسم الوزارة “وصول ثلاثة شهداء برصاص الاحتلال إلى مستشفى طولكرم الحكومي”.