قاليباف: داعش أفغانستان وراء انفجارات كرمان

وبحسب وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية، اعتبر قاليباف أن "السبب الجذري" للانفجارات الأخيرة في كرمان هو نتيجة نشاط تنظيم داعش الإرهابي في أفغانستان.



ويوم الأربعاء من الأسبوع الماضي، وقع انفجاران بفارق عشرين دقيقة في المنطقة المعروفة باسم "روضة الشهداء" بمحافظة كرمان، خلال مراسم ذكرى اغتيال الشهيد القائد قاسم سليماني.



وأكد رئيس البرلمان الإيراني على التعاون في مكافحة الإرهاب خلال لقائه مع نظيره الطاجيكي.



وأضاف "من أنشأ وطور داعش في المنطقة معروف، ونحتاج في الوضع الحالي إلى تعاون واسع النطاق للتصدي للإرهاب وتهريب الأسلحة والمخدرات في أفغانستان".



وقال: "في الوضع الحالي، نحتاج بالتأكيد إلى تعاون واسع النطاق للتعامل مع الإرهاب وتهريب الأسلحة والمخدرات في أفغانستان". وفي هذا الاجتماع، أكد قاليباف أيضًا على تشكيل حكومة شاملة في أفغانستان.



وقال: "يجب على الحكومة الأفغانية الحالية أن تعتقد أنه بدون مشاركة جميع الجماعات والقبائل والتيارات السياسية في هذا البلد، فإنها لن تتمكن من تشكيل حكومة مستقرة؛ وهذه هي القضية الأهم التي ينبغي على دول المنطقة، وخاصة الدول المجاورة لأفغانستان، الاهتمام بها.



وبحسب تقارير إعلامية إيرانية، استشهد 93 شخصًا وأصيب العشرات في هذين الانفجارين،. وأعلن تنظيم داعش مسؤوليته عن هذا الهجوم من خلال نشر بيان.

