الصفحة الرئيسية
0
الثلاثاء 9 كانون الثاني 2024 ساعة 12:28

السيد الخامنئي: صمود أهل غزة جعل الولايات المتحدة والكيان الصهيوني عاجزين

السيد الخامنئي: صمود أهل غزة جعل الولايات المتحدة والكيان الصهيوني عاجزين
وقال السيد الخامنئي خلال استقباله حشداً من أهالي محافظة قم المقدسة وسط إيران "لا ينبغي لنا أن ننسى قوة لعب الأدوار التي يتمتع بها الأشخاص في الأحداث الكبرى، لقد اختبرنا هذا في حياتنا، ويجب ألا ننسى هذه التجربة وأن نعكسها للآخرين".

وأضاف سماحته "أنظر إلى غزة اليوم. إن لعب دور الحضور الشعبي وموقف الناس في حادثة ضخمة، أي مجموعة صغيرة، شعب محدود، مثلا مليوني شخص مثلا، في بقعة واحدة من الأرض، عطل عظمة أمريكا و النظام الصهيوني معلق على أمريكا، قوة حضور الناس تعني هذا".

وفيما يتعلق بحادثة كرمان الإرهابية التي استهدفت المدنيين الإيرانيين الاربعاء الماضي، أكد السيد الخامنئي وقال "نصر على كشف الأسباب الحقيقية لحادثة كرمان الإرهابية، والمسؤولون المعنيون يحاولون جدياً التعامل مع حادثة كرمان وقد قاموا بعمل جيد".

وأضاف السيد خامنئي "كارثة كرمان كانت مصيبة للشعب الإيراني، ونحن لا نصر على اتهام هذا أو ذاك"، مبيناً "إننا نصر على قمع مرتكبي الحادث الإرهابي في كرمان، الحقيقيين ومن وراء الكواليس".

وأعلن تنظيم داعش الإرهابي مسؤوليته عن الهجمات المميتة في مدينة كرمان من خلال نشر بيان له، مشيرة إلى أن هذه الهجمات الإرهابية نفذها انتحاريان يدعى عمر الموحد وسيف الله المجاهد.

 وأشار البيان أيضًا إلى أن الهجمات المذكورة تم تنفيذها باستخدام أحزمة ناسفة.

ووقع انفجاران في محافظة كرمان في ذكرى استشهاد قاسم سليماني القائد السابق لفيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، مساء الأربعاء الماضي، وأديا إلى استشهاد 95 شخصا وإصابة 284 آخرين.

وقال المتحدث باسم الحكومة الإيرانية علي بهادري جهرمي، الثلاثاء، إن "الحكومة تنتظر التقرير النهائي للأجهزة الأمنية والعسكرية والقضائية حول هجوم كرمان".

وأضاف جهرمي خلال مؤتمر صحفي "حسب البيان الصادر تبنى داعش، الذي تشكل بدعم من أمريكا وإسرائيل، المسؤولية عن هجوم كرمان"، مبيناً أن "المجلس الأعلى للأمن القومي عقد الاجتماعات اللازمة وأجرى التحقيقات اللازمة واتخذ بعدها ما يلزم من قرارات".

فيما اعتبر رئيس البرلمان الإيراني، محمد باقر قاليباف، الثلاثاء، أن الهجوم الانتحاري سببه هو نشاط تنظيم داعش في أفغانستان.
 
رقم : 1107989
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
السيد الخامنئي: صمود أهل غزة جعل الولايات المتحدة والكيان الصهيوني عاجزين
السيد الخامنئي: صمود أهل غزة جعل الولايات المتحدة والكيان الصهيوني عاجزين
قصف بلدتي نبل والزهراء واشتعال جبهة الشمال
قصف بلدتي نبل والزهراء واشتعال جبهة الشمال
9 كانون الثاني 2024
الأمين العام لحزب الله يدحض ادعاءات نتنياهو حول قتلی الصهاينة
الأمين العام لحزب الله يدحض ادعاءات نتنياهو حول قتلی الصهاينة
9 كانون الثاني 2024
وحدة المقاومة وعشائر غزة لا تنكسر
وحدة المقاومة وعشائر غزة لا تنكسر
9 كانون الثاني 2024
الأسرى الصهاينة مشكلة معقدة ‘‘لاسرائيل‘‘.. موجة إقالة نتنياهو تزداد خطورةً
الأسرى الصهاينة مشكلة معقدة ‘‘لاسرائيل‘‘.. موجة إقالة نتنياهو تزداد خطورةً
9 كانون الثاني 2024
الهمجية على طريقة الجنود الإسرائيليين... لماذا يسرق الصهاينة جثامين الشهداء الفلسطينيين؟
الهمجية على طريقة الجنود الإسرائيليين... لماذا يسرق الصهاينة جثامين الشهداء الفلسطينيين؟
9 كانون الثاني 2024
ايران تدين اغتيال القيادي في حزب الله وسام الطويل
ايران تدين اغتيال القيادي في حزب الله وسام الطويل
8 كانون الثاني 2024
کنعانی: داعش خلقتها أجهزة المخابرات الغربية
کنعانی: داعش خلقتها أجهزة المخابرات الغربية
8 كانون الثاني 2024
الشهید سلیماني كان رجل ساحتي "الكفاح والجهاد" و"حقوق الانسان"
الشهید سلیماني كان رجل ساحتي "الكفاح والجهاد" و"حقوق الانسان"
8 كانون الثاني 2024
96 متهما اميركيا في ملف اغتيال الشهيد الحاج قاسم سليماني
96 متهما اميركيا في ملف اغتيال الشهيد الحاج قاسم سليماني
8 كانون الثاني 2024
8 شهداء وعشرات الإصابات والمفقودين بقصف الاحتلال لمنزل في دير البلح
8 شهداء وعشرات الإصابات والمفقودين بقصف الاحتلال لمنزل في دير البلح
8 كانون الثاني 2024
المقاومة الاسلامية في العراق: استهدفنا هدفا حيويا في مدينة حيفا
المقاومة الاسلامية في العراق: استهدفنا هدفا حيويا في مدينة حيفا
8 كانون الثاني 2024
رئيسي يؤكد على دعم عائلات شهداء الحادث الارهابي في كرمان
رئيسي يؤكد على دعم عائلات شهداء الحادث الارهابي في كرمان
8 كانون الثاني 2024

أحدث العناوين

إخترنا لکم
قصف بلدتي نبل والزهراء واشتعال جبهة الشمال
الأمين العام لحزب الله يدحض ادعاءات نتنياهو حول قتلی الصهاينة
وحدة المقاومة وعشائر غزة لا تنكسر
الأسرى الصهاينة مشكلة معقدة ‘‘لاسرائيل‘‘.. موجة إقالة نتنياهو تزداد خطورةً