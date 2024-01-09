السيد الخامنئي: صمود أهل غزة جعل الولايات المتحدة والكيان الصهيوني عاجزين

وقال السيد الخامنئي خلال استقباله حشداً من أهالي محافظة قم المقدسة وسط إيران "لا ينبغي لنا أن ننسى قوة لعب الأدوار التي يتمتع بها الأشخاص في الأحداث الكبرى، لقد اختبرنا هذا في حياتنا، ويجب ألا ننسى هذه التجربة وأن نعكسها للآخرين".



وأضاف سماحته "أنظر إلى غزة اليوم. إن لعب دور الحضور الشعبي وموقف الناس في حادثة ضخمة، أي مجموعة صغيرة، شعب محدود، مثلا مليوني شخص مثلا، في بقعة واحدة من الأرض، عطل عظمة أمريكا و النظام الصهيوني معلق على أمريكا، قوة حضور الناس تعني هذا".



وفيما يتعلق بحادثة كرمان الإرهابية التي استهدفت المدنيين الإيرانيين الاربعاء الماضي، أكد السيد الخامنئي وقال "نصر على كشف الأسباب الحقيقية لحادثة كرمان الإرهابية، والمسؤولون المعنيون يحاولون جدياً التعامل مع حادثة كرمان وقد قاموا بعمل جيد".



وأضاف السيد خامنئي "كارثة كرمان كانت مصيبة للشعب الإيراني، ونحن لا نصر على اتهام هذا أو ذاك"، مبيناً "إننا نصر على قمع مرتكبي الحادث الإرهابي في كرمان، الحقيقيين ومن وراء الكواليس".



وأعلن تنظيم داعش الإرهابي مسؤوليته عن الهجمات المميتة في مدينة كرمان من خلال نشر بيان له، مشيرة إلى أن هذه الهجمات الإرهابية نفذها انتحاريان يدعى عمر الموحد وسيف الله المجاهد.



وأشار البيان أيضًا إلى أن الهجمات المذكورة تم تنفيذها باستخدام أحزمة ناسفة.



ووقع انفجاران في محافظة كرمان في ذكرى استشهاد قاسم سليماني القائد السابق لفيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، مساء الأربعاء الماضي، وأديا إلى استشهاد 95 شخصا وإصابة 284 آخرين.



وقال المتحدث باسم الحكومة الإيرانية علي بهادري جهرمي، الثلاثاء، إن "الحكومة تنتظر التقرير النهائي للأجهزة الأمنية والعسكرية والقضائية حول هجوم كرمان".



وأضاف جهرمي خلال مؤتمر صحفي "حسب البيان الصادر تبنى داعش، الذي تشكل بدعم من أمريكا وإسرائيل، المسؤولية عن هجوم كرمان"، مبيناً أن "المجلس الأعلى للأمن القومي عقد الاجتماعات اللازمة وأجرى التحقيقات اللازمة واتخذ بعدها ما يلزم من قرارات".



فيما اعتبر رئيس البرلمان الإيراني، محمد باقر قاليباف، الثلاثاء، أن الهجوم الانتحاري سببه هو نشاط تنظيم داعش في أفغانستان.

