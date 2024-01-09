الاحتلال يقصف 57 فلسطينياً في غزة وينمع إنتشال جثامينهم

تتواصل حرب الإبادة التي يشنها الاحتلال الاسرائيلي على قطاع غزة لليوم الخامس والتسعين على التوالي فيما تشتد الكارثة الانسانية سوءا في ظل نقص المساعدات وشح المواد الغذائية والطبية وارتفاع اعداد النازحين الذين يعيشون في العراء وسط برد الشتاء.



ميدانيا شنت المقاتلات الإسرائيلية سلسلة غارات عنيفة على مدينة خان يونس جنوب القطاع الى جانب قصف مدفعي عنيف استهدف ارجاء مختلفة من المدينة.



وقال نشطاء في غزة إن عدداً من جثامين الشهداء في منطقة قيزان النجار جنوب خانيونس، يتعذر الوصول إليها بسبب استهداف الاحتلال سيارات الإسعاف التي تحاول انتشالها.



من جانبها قالت منظمة أطباء بلا حدود إن قذيفة أصابت مأوى تابعا لها في خانيونس يضم أكثر مائة موظف وعائلاتهم موضحة أن اربعة أشخاص أصيبوا، بينهم طفلة بعمر خمس سنوات وهي في حالة حرجة. تأتي هذه الاعتداءات في حين أبلغت المنظمة قوات الاحتلال في وقت سابق بأن هذا المكان مأوى لاعضائها ولم تتلق أوامر بإخلائه وفق ما اكدت المنظمة.



وأفادت مصادر اعلامية بأن طائرات الاحتلال شنت غارات على بلدتي الزوايدة والمصدر وشرق مخيم المغازي وسط قطاع غزة امتدادا للقصف المكثف المستمر منذ أيام على وسط وجنوبي القطاع.



كما استهدف طيران الاحتلال منزلا شرقي رفح جنوبي قطاع غزة ما اسفر عن وقوع اصابات.



وشن طيران الاحتلال سلسلة غارات عنيفة على مدينة دير البلح وسط قطاع غزة واستهدف ايضاً مخيم المغازي وسط القطاع بشکل مکثف.



فيما أفادت وسائل اعلام فلسطينية بتوغل الاليات الاسرائيلية في شمال مخيم النصيرات وسط القطاع.



هذا وتحدثت مصادر اعلامية عن وقوع انفجارات عنيفة في المناطق الشمالية الشرقية لقطاع غزة، واندلاع اشتباكات عنيفة، بين قوات الاحتلال وعناصر من فصائل المقاومة الفلسطينية شمالي القطاع، وذلك للمرة الأولى منذ أكثر من أسبوع.