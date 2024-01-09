الصفحة الرئيسية
0
الثلاثاء 9 كانون الثاني 2024 ساعة 14:34

استهداف مقر القيادة الشمالية للاحتلال ردًا على اغتيال الشهيدين العاروري والطويل

استهداف مقر القيادة الشمالية للاحتلال ردًا على اغتيال الشهيدين العاروري والطويل
وفي ما يلي نص البيان:

بِسْمِ اللَّـهِ الرَّحْمَـٰنِ الرَّحِيمِ
‏﴿ إِنَّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ مُنتَقِمُونَ﴾‏
صدق الله العلي العظيم

في إطار الرد على جريمة اغتيال القائد الكبير الشهيد الشيخ صالح العاروري ‏وإخوانه ‏المجاهدين الشهداء في الضاحية الجنوبية لبيروت وجريمة ‏اغتيال القائد الشهيد الأخ ‏المجاهد وسام الطويل (الحاج جواد) قامت المقاومة الإسلامية في ‏لبنان باستهداف ‏مقر قيادة المنطقة الشمالية التابع لجيش العدو في مدينة صفد ‏المحتلة (قاعدة دادو) ‏بعدد من المسيّرات الهجومية الانقضاضية.‌‏ ‏ ‏ ‏
وَمَا النَّصْرُ إِلاَّ مِنْ عِندِ اللّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيم﴾‏
الثلاثاء 9-1-2024 م ‎ ‎
‏26 جمادى الآخرة 1445 هـ

هذا وأعلن إعلام الاحتلال إصابة مقر القيادة الشمالية في الرشقة الصاروخية والطائرات المسيرة التي أطلقت من لبنان. وأكدت مصادر إعلامية عبرية سقوط صواريخ او مسيرات “انتحارية” داخل قاعدة القيادة الشمالية للجيش في صفد .

وكانت المقاومة الإسلامية قد أعلنت أنّ مجاهديها استهدفوا صباح اليوم الثلاثاء (9/1/2024) موقع "‏المالكية" بالأسلحة المناسبة، وحققوا فيه إصابة مباشرة.‏ ‏ ‏

وفي ما يلي البيان الصادر عن المقاومة:‏

بِسْمِ اللَّـهِ الرَّحْمَـٰنِ الرَّحِيمِ
‏﴿أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ﴾‏
صدق الله العلي العظيم

دعمًا لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‌‌‌‏والشريفة، استهدف ‌‏‌‏‌‌‌‏مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 9:30 من صباح يوم الثلاثاء 9-1-2024 موقع ‏المالكية بالأسلحة المناسبة، وتمت إصابته إصابة مباشرة.‏ ‏ ‏
‏ ‏ ‏ ‏
وَمَا النَّصْرُ إِلاَّ مِنْ عِندِ اللّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيم﴾‏
الثلاثاء 9-1-2024 م ‌‎ ‎
‏26 جمادى الآخرة 1445 هـ
رقم : 1107999
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
السيد الخامنئي: صمود أهل غزة جعل الولايات المتحدة والكيان الصهيوني عاجزين
السيد الخامنئي: صمود أهل غزة جعل الولايات المتحدة والكيان الصهيوني عاجزين
قصف بلدتي نبل والزهراء واشتعال جبهة الشمال
قصف بلدتي نبل والزهراء واشتعال جبهة الشمال
9 كانون الثاني 2024
الأمين العام لحزب الله يدحض ادعاءات نتنياهو حول قتلی الصهاينة
الأمين العام لحزب الله يدحض ادعاءات نتنياهو حول قتلی الصهاينة
9 كانون الثاني 2024
وحدة المقاومة وعشائر غزة لا تنكسر
وحدة المقاومة وعشائر غزة لا تنكسر
9 كانون الثاني 2024
الأسرى الصهاينة مشكلة معقدة ‘‘لاسرائيل‘‘.. موجة إقالة نتنياهو تزداد خطورةً
الأسرى الصهاينة مشكلة معقدة ‘‘لاسرائيل‘‘.. موجة إقالة نتنياهو تزداد خطورةً
9 كانون الثاني 2024
الهمجية على طريقة الجنود الإسرائيليين... لماذا يسرق الصهاينة جثامين الشهداء الفلسطينيين؟
الهمجية على طريقة الجنود الإسرائيليين... لماذا يسرق الصهاينة جثامين الشهداء الفلسطينيين؟
9 كانون الثاني 2024
ايران تدين اغتيال القيادي في حزب الله وسام الطويل
ايران تدين اغتيال القيادي في حزب الله وسام الطويل
8 كانون الثاني 2024
کنعانی: داعش خلقتها أجهزة المخابرات الغربية
کنعانی: داعش خلقتها أجهزة المخابرات الغربية
8 كانون الثاني 2024
الشهید سلیماني كان رجل ساحتي "الكفاح والجهاد" و"حقوق الانسان"
الشهید سلیماني كان رجل ساحتي "الكفاح والجهاد" و"حقوق الانسان"
8 كانون الثاني 2024
96 متهما اميركيا في ملف اغتيال الشهيد الحاج قاسم سليماني
96 متهما اميركيا في ملف اغتيال الشهيد الحاج قاسم سليماني
8 كانون الثاني 2024
8 شهداء وعشرات الإصابات والمفقودين بقصف الاحتلال لمنزل في دير البلح
8 شهداء وعشرات الإصابات والمفقودين بقصف الاحتلال لمنزل في دير البلح
8 كانون الثاني 2024
المقاومة الاسلامية في العراق: استهدفنا هدفا حيويا في مدينة حيفا
المقاومة الاسلامية في العراق: استهدفنا هدفا حيويا في مدينة حيفا
8 كانون الثاني 2024
رئيسي يؤكد على دعم عائلات شهداء الحادث الارهابي في كرمان
رئيسي يؤكد على دعم عائلات شهداء الحادث الارهابي في كرمان
8 كانون الثاني 2024

أحدث العناوين

إخترنا لکم
قصف بلدتي نبل والزهراء واشتعال جبهة الشمال
الأمين العام لحزب الله يدحض ادعاءات نتنياهو حول قتلی الصهاينة
وحدة المقاومة وعشائر غزة لا تنكسر
الأسرى الصهاينة مشكلة معقدة ‘‘لاسرائيل‘‘.. موجة إقالة نتنياهو تزداد خطورةً