استهداف مقر القيادة الشمالية للاحتلال ردًا على اغتيال الشهيدين العاروري والطويل

وفي ما يلي نص البيان:



بِسْمِ اللَّـهِ الرَّحْمَـٰنِ الرَّحِيمِ

‏﴿ إِنَّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ مُنتَقِمُونَ﴾‏

صدق الله العلي العظيم



في إطار الرد على جريمة اغتيال القائد الكبير الشهيد الشيخ صالح العاروري ‏وإخوانه ‏المجاهدين الشهداء في الضاحية الجنوبية لبيروت وجريمة ‏اغتيال القائد الشهيد الأخ ‏المجاهد وسام الطويل (الحاج جواد) قامت المقاومة الإسلامية في ‏لبنان باستهداف ‏مقر قيادة المنطقة الشمالية التابع لجيش العدو في مدينة صفد ‏المحتلة (قاعدة دادو) ‏بعدد من المسيّرات الهجومية الانقضاضية.‌‏ ‏ ‏ ‏

وَمَا النَّصْرُ إِلاَّ مِنْ عِندِ اللّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيم﴾‏

الثلاثاء 9-1-2024 م ‎ ‎

‏26 جمادى الآخرة 1445 هـ



هذا وأعلن إعلام الاحتلال إصابة مقر القيادة الشمالية في الرشقة الصاروخية والطائرات المسيرة التي أطلقت من لبنان. وأكدت مصادر إعلامية عبرية سقوط صواريخ او مسيرات “انتحارية” داخل قاعدة القيادة الشمالية للجيش في صفد .



وكانت المقاومة الإسلامية قد أعلنت أنّ مجاهديها استهدفوا صباح اليوم الثلاثاء (9/1/2024) موقع "‏المالكية" بالأسلحة المناسبة، وحققوا فيه إصابة مباشرة.‏ ‏ ‏



وفي ما يلي البيان الصادر عن المقاومة:‏



بِسْمِ اللَّـهِ الرَّحْمَـٰنِ الرَّحِيمِ

‏﴿أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ﴾‏

صدق الله العلي العظيم



دعمًا لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‌‌‌‏والشريفة، استهدف ‌‏‌‏‌‌‌‏مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 9:30 من صباح يوم الثلاثاء 9-1-2024 موقع ‏المالكية بالأسلحة المناسبة، وتمت إصابته إصابة مباشرة.‏ ‏ ‏

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وَمَا النَّصْرُ إِلاَّ مِنْ عِندِ اللّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيم﴾‏

الثلاثاء 9-1-2024 م ‌‎ ‎

‏26 جمادى الآخرة 1445 هـ