أبرز تطورات اليوم الـ 95 للعدوان الصهيوني

وواصلت طائرات الاحتلال ومدفعيته واصلت غاراتها وقصفها العنيف -اليوم الثلاثاء- على أرجاء متفرقة من قطاع غزة، مستهدفة منازل وتجمعات ومنشآت وشوارع، موقعة مئات الشهداء والجرحى.



وافادت وزارة الصحة بوصول 57 شهيدًا و 65 مصابًا إلى مستشفى شهداء الأقصى وسط قطاع غزة خلال الساعات 24 الماضية.



ووصل شهيد و5 إصابات إلى مستشفى ناصر الطبي جراء قصف إسرائيلي لخيمة نازحين في منطقة المواصي غرب خانيونس.



واعتقلت قوات الاحتلال منذ مساء أمس وحتى صباح اليوم الثلاثاء (25) مواطنًا على الأقل من الضفة، بينهم أسرى سابقون، وتركزت عمليات الاعتقال في محافظة بيت لحم، فيما توزعت بقية الاعتقالات على محافظات: جنين، قلقيلية، رام الله، نابلس، طولكرم، والقدس.



وتواصل قوات الاحتلال تنفيذ عمليات اقتحام واسعة أثناء حملات الاعتقال، يرافقها عمليات تنكيل واسعة، واعتداءات بالضرب المبرح، وتهديدات بحق المعتقلين وعائلاتهم، إلى جانب عمليات التخريب والتدمير الواسعة في منازل المواطنين، وإطلاق النار بشكل مباشر بهدف القتل، ومصادرة المركبات، والأموال إضافة إلى عمليات تخريب واسعة تطال البنى التحتية.



واقتحمت قوة خاصة، تساندها قوات كبيرة من "جيش" الاحتلال، المنطقة الشرقية من مدينة نابلس، ومخيم عسكر شرقاً، من محاور عدة، وفق ما أفادت به مصادر أمنية ومحلية وكالة "وفـا" الفلسطينية.



وأضافت المصادر أنّ مواجهات اندلعت بين القوات الإسرائيلية والشبان، ما أدى إلى إصابة فلسطيني بالرصاص الحيّ في ظهره، فيما أُصيب 5 آخرون في مناطق متفرقة من أجسادهم، ليُنقلوا في إثر إصاباتهم إلى المستشفى.



وفيما تتصاعد وتيرة المواجهات بين المقاومين والاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية، أشار الإعلام الإسرائيلي إلى أنّ المستوى العسكري لدى الاحتلال يحذّر من أنّ "الضفة على وشك الانفجار".



وفي وقت سابق، نقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن وزير أمن الاحتلال، يوآف غالانت، قوله إنّ الضفة يجب أن تكون "هادئةً"، حتى يتمكّن "الجيش من إكمال مهمته في قطاع غزة".



ويعكس كلام غالانت تخوّفاً إسرائيلياً من زيادة حدّة المواجهة في الضفة الغربية، إذ يجبر هذا الأمر "الجيش" الإسرائيلي على تخصيص قوات أكثر للضفة، فيما يعاني صعوبةً أثناء ازدياد توغّله في غزة، ويتعرّض للاستهدافات المتتالية من قِبل المقاومة الإسلامية في لبنان شمالاً.



وفي هذا الإطار، أعربت وسائل إعلام إسرائيلية عن خشية كبيرة لدى المؤسستين الأمنية والعسكرية لدى الاحتلال من فتح جبهة ثالثة في الضفة، إضافةً إلى اندلاع انتفاضة ثالثة فيها.