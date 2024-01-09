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الثلاثاء 9 كانون الثاني 2024 ساعة 14:45

الدفاع الايرانية: الأعمال الإجرامية التي يرتكبها الصهاينة لن تحول دون سقوطهم

الدفاع الايرانية: الأعمال الإجرامية التي يرتكبها الصهاينة لن تحول دون سقوطهم
وأشارالعميد " آشتياني " الذي كان يتحدث لمراسل وكالة انباء فارس الى الأعمال الاجرامية والممارسات الارهابية التي يرتكبها الصهاينة، موضحا أن هؤلاء يلفظون أنفاسهم الأخيرة وذلك بسبب جرائمهم البشعة التي ارتكبوها مما أثار غضب شعوب العالم.

وتابع المسؤول قائلا: ان هؤلاء المجرمين الذين تكبدوا هزائم استراتيجية وجسيمة للغاية في المنطقة، لجأوا الى ارتكاب مثل هذه الجرائم الرهيبة التي تفتقد الى أي نوع من العمليات العسكرية.

وشدد وزير الدفاع واسناد القوات المسلحة في ايران الاسلامية على أن الارهابيين وأعداء الشعب الايراني المسلم لن يحققوا أي هدف يبغونه بإرتكابهم هذه الأعمال الاجرامية، التي لن تترك أي تأثير على أوضاعهم.

ورأى الوزير " آشتياني " أن هؤلاء المجرمين يسيرون في الوقت الحالي نحو الزوال والسقوط المحتوم، وأكد أن هذه الظروف سوف تستمر لهم في المستقبل أيضا.

وبخصوص ردفعل الجمهورية الاسلامية الايرانية على هذه الممارسات، قال وزير الدفاع: ان ايران الاسلامية حددت طريقها في دعم جبهة المقاومة وادانة نظام الهيمنة.
رقم : 1108001
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