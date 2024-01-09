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الثلاثاء 9 كانون الثاني 2024 ساعة 15:16

السعودية تفرج عن 3 معتقلين بقضية دعم 'حماس'.. ترحلهم إلى دولتين

السعودية تفرج عن 3 معتقلين بقضية دعم
وذكرت المصادر بحسب "عربي21" أن الثلاثة المفرج عنهم كانوا قد أنهوا محكومياتهم بالسجن منذ مدة، وقامت السلطات السعودية بترحيل اثنين منهم إلى تركيا، وثالث إلى الأردن.

وقالت إن هناك معتقلا رابعا تم تبليغه من قبل السلطات ببدء إجراءات الإفراج عنه، ونقله إلى سجن الترحيلات.

وبحسب المصادر، فإن السلطات السعودية قامت قبل أسابيع بتوقيع جل المعتقلين في هذه القضية على ورقة يقرّون بها بعدم وجود أي صلة بينهم وبين أي تنظيم محظور، وهو مؤشر ذكرت المصادر أنه قد يكون إيجابيا في تعجيل الإفراج عنهم.

وكانت السلطات السعودية أفرجت منذ بدء القضية في نهاية العام 2018، عن مجموعة إما بعد تبرئتهم، أو انتهاء محكومياتهم بالسجن.

وقضت السلطات السعودية على أكثر من 50 معتقلا أردنيا وفلسطينيا بالسجن لمدد تتراوح بين ست سنوات وثمانية عشرة سنة، قبل أن تقوم بتخفيض الحكم إلى النصف بالنسبة للجميع.

وطالب رئيس حركة حماس في الخارج خالد مشعل من السعودية عدة مرات أن تغلق هذا الملف، مؤكدا أن المعتقلين لم يقوموا بأي عمل من شأنه الإضرار بأمن المملكة.
رقم : 1108005
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