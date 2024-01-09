الصفحة الرئيسية
0
الثلاثاء 9 كانون الثاني 2024 ساعة 18:19

'الإنتربول' تعلن استعدادها للتعاون مع إيران

وأعرب ستوك في رسالة رسمية عن تعازيه لقائد قوى الأمن الداخلية الإيرانية العميد أحمد رضا رادان، في الحادث الإرهابي بكرمان وكتب فيها: مع الأسف الشديد، أتقدم بالتعازي في الهجوم الوحشي على روضة الشهداء بكرمان، والذي أدى إلى استشهاد وجرح العديد من المواطنين الأبرياء.

وأعرب عن تعاطف منظمة الإنتربول الدولية مع الشرطة الإيرانية وأسر ضحايا هذا الحادث، مؤكدا أن الإنتربول مستعد للتعاون والدعم الشامل لإيران في هذا المجال.

يذكر أن تفجيرين ارهابيين استهدفا بعد ظهر الاربعاء الماضي المشاركين في مراسم إحياء الذكرى السنوية الرابعة لاستشهاد القائد قاسم سليماني في الطريق إلى روضة الشهداء في مدينة كرمان خارج نقاط التفتيش، أحدهما على بعد 700 متر والثاني على بعد ألف متر من مكان ضريح الشهيد سليماني، وأدى التفجيران حسب آخر الاحصائيات إلى استشهاد 93 شخصا وإصابة 284 آخرين.

وأعلن تنظيم داعش الإرهابي مسؤوليته عن الاعتداء.

و أدان الأمين العام للأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والمنظمات الدولية والدوائر السياسية والمسؤولون والزعماء الدينيون والسياسيون والخبراء والمحللون والحكومات الغربية والعربية والإسلامية والدول الإفريقية والآسيوية رسميا ومن خلال نشر بيانات منفصلة حول الحادث الإرهابي الشنيع الذي أودى بحياة الأبرياء والمدنيين، وأعربوا عن تعاطفهم مع الشعب الإيراني.
رقم : 1108032
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
السيد الخامنئي: صمود أهل غزة جعل الولايات المتحدة والكيان الصهيوني عاجزين
السيد الخامنئي: صمود أهل غزة جعل الولايات المتحدة والكيان الصهيوني عاجزين
قصف بلدتي نبل والزهراء واشتعال جبهة الشمال
قصف بلدتي نبل والزهراء واشتعال جبهة الشمال
9 كانون الثاني 2024
الأمين العام لحزب الله يدحض ادعاءات نتنياهو حول قتلی الصهاينة
الأمين العام لحزب الله يدحض ادعاءات نتنياهو حول قتلی الصهاينة
9 كانون الثاني 2024
وحدة المقاومة وعشائر غزة لا تنكسر
وحدة المقاومة وعشائر غزة لا تنكسر
9 كانون الثاني 2024
الأسرى الصهاينة مشكلة معقدة ‘‘لاسرائيل‘‘.. موجة إقالة نتنياهو تزداد خطورةً
الأسرى الصهاينة مشكلة معقدة ‘‘لاسرائيل‘‘.. موجة إقالة نتنياهو تزداد خطورةً
9 كانون الثاني 2024
الهمجية على طريقة الجنود الإسرائيليين... لماذا يسرق الصهاينة جثامين الشهداء الفلسطينيين؟
الهمجية على طريقة الجنود الإسرائيليين... لماذا يسرق الصهاينة جثامين الشهداء الفلسطينيين؟
9 كانون الثاني 2024
ايران تدين اغتيال القيادي في حزب الله وسام الطويل
ايران تدين اغتيال القيادي في حزب الله وسام الطويل
8 كانون الثاني 2024
کنعانی: داعش خلقتها أجهزة المخابرات الغربية
کنعانی: داعش خلقتها أجهزة المخابرات الغربية
8 كانون الثاني 2024
الشهید سلیماني كان رجل ساحتي "الكفاح والجهاد" و"حقوق الانسان"
الشهید سلیماني كان رجل ساحتي "الكفاح والجهاد" و"حقوق الانسان"
8 كانون الثاني 2024
96 متهما اميركيا في ملف اغتيال الشهيد الحاج قاسم سليماني
96 متهما اميركيا في ملف اغتيال الشهيد الحاج قاسم سليماني
8 كانون الثاني 2024
8 شهداء وعشرات الإصابات والمفقودين بقصف الاحتلال لمنزل في دير البلح
8 شهداء وعشرات الإصابات والمفقودين بقصف الاحتلال لمنزل في دير البلح
8 كانون الثاني 2024
المقاومة الاسلامية في العراق: استهدفنا هدفا حيويا في مدينة حيفا
المقاومة الاسلامية في العراق: استهدفنا هدفا حيويا في مدينة حيفا
8 كانون الثاني 2024
رئيسي يؤكد على دعم عائلات شهداء الحادث الارهابي في كرمان
رئيسي يؤكد على دعم عائلات شهداء الحادث الارهابي في كرمان
8 كانون الثاني 2024

أحدث العناوين

إخترنا لکم
قصف بلدتي نبل والزهراء واشتعال جبهة الشمال
الأمين العام لحزب الله يدحض ادعاءات نتنياهو حول قتلی الصهاينة
وحدة المقاومة وعشائر غزة لا تنكسر
الأسرى الصهاينة مشكلة معقدة ‘‘لاسرائيل‘‘.. موجة إقالة نتنياهو تزداد خطورةً