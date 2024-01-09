'حزب الله' يستهدف موقعا إسرائيليا ويحقق اصابات مباشرة

وجاء في بيان صادر عن المقاومة الإسلامية في لبنان:
بِسْمِ اللَّـهِ الرَّحْمَـٰنِ الرَّحِيمِ
﴿أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ﴾
صدق الله العلي العظيم
دعمًا لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادًا لمقاومته الباسلة والشريفة، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 1:00 من بعد ظهر يوم الثلاثاء 9-1-2024 موقع حانيتا بالأسلحة المناسبة وأصيب اصابة مباشرة.
(وَمَا النَّصْرُ إِلاَّ مِنْ عِندِ اللّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيم﴾
الثلاثاء 9-1-2024 م
26 جمادى الآخرة 1445 هـ