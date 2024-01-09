الاحتلال يزعم معرفته بموقع السنوار.. ما الذي يمنعهم من اغتياله؟!

وأضافت أن موانع استهداف السنوار تكمن في كونه محاطا بعدد كبير من الاسرى الإسرائيليين الأحياء.



وفي نوفمبر الماضي، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في مقابلة أجراها مع شبكة "فوكس نيوز" إن "قادة حماس، ومن بينهم يحيى السنوار، ما زالوا في مدينة غزة أو في أنفاق تحتها"، مضيفا: "إنهم هناك. سوف نصل إليهم" حسب زعمه.



وقال مسؤول كبير بالإدارة الأميركية في ديسمبر الماضي، إنه واثق أن "أيام قائد المكتب السياسي لحركة حماس في قطاع غزة باتت معدودة" حسب تعبيره.



ويعتبر ملف الاسرى من الملفات الشائكة للحرب الدائرة في غزة، وفشلت الجهود خلال الفترة الماضية في التوصل إلى اتفاق هدنة ثان يمكن من خلاله تحرير المزيد من الاسرى مقابل إطلاق سراح أسرى فلسطينيين في السجون الإسرائيلية.