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الثلاثاء 9 كانون الثاني 2024 ساعة 18:38

هنية: 'إسرائيل' فشلت في تحقيق أهداف حربها على غزة

هنية:
وقال اسماعيل هنية "إن [إسرائيل] رسمت 3 أهداف، وهي: القضاء على المقاومة، واستعادة الأسرى، والتهجير من غزة باتجاه الأراضي المصرية، كما رسمت 4 مراحل للحرب، هي: القصف الجوي، والدخول البري، والعمليات المركزة ضد المقاومة، والمرحلة السياسية.

وأكد هنية "أن عملية طوفان الأقصى جاءت بعد محاولة تهميش القضية الفلسطينية والإحتلال رغم الثمن الباهظ والمجازر وحرب الإبادة، لكنه فشل في تحقيق أي من أهدافه في الحرب.

وتابع "غزة تقاتل على الجبهة العسكرية وهذه جبهة قوية وثابتة وتحقق الخسائر في جيش الاحتلال، وما يعترف به الاحتلال عن القتلى والجرحى ليست هي الحقائق، بل الحقائق ترسم في الميدان، حتى الفيديوهات التي شاهدها العالم عن عمليات المقاومة أعدادها قليلة مقارنة بما يجري في الميدان".

واضاف هنية "أن العملية جاءت بعد محاولة تصفية القضية والسيطرة على المسجد الأقصى وبناء تحالفات في المنطقة يكون الاحتلال مركزيا فيها".

وقال هنية "إن مخطط التهجير فشل ولن نكرر نكبة 1948 رغم كل المجازر والمذابح التي ارتكبها الإحتلال بعد إلقائه 70 ألف طن من القنابل على قطاع غزة منذ بداية العدوان".

واشار الى "أن الأهداف تبنتها الإدارة الأمريكية والتحالف الغربي ونقول بوضوح إن هذا العدوان أمريكي - إسرائيلي بعد أن دفعت الإدارة الأمريكية بكل قدراتها ورسمت خطة الحرب وتصفية المقاومة.
رقم : 1108040
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