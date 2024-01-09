أحدث العناوين :
إيران وطاجيكستان توقعان مذكرة تفاهم لإطلاق مركز مشترك للإبتكار
إذا لم تستجب أميركا لقضية الشهيد سليماني سنتقدم بشكوى في 'لاهاي'
غدا الاجتماع الأول للجنة فلسطين بالجمعية البرلمانية الآسيوية
سفير إيران بالدوحة يلتقي رئيس مجلس شورى قطر
معهد امريكي يكشف سبب حقد الولايات المتحدة على حركة النجباء؟
هنية: 'إسرائيل' فشلت في تحقيق أهداف حربها على غزة
الاحتلال يزعم معرفته بموقع السنوار.. ما الذي يمنعهم من اغتياله؟!
طهران تستضيف اجتماع سفراء ودبلوماسيي منتدى (ACD)
'حزب الله' يستهدف موقعا إسرائيليا ويحقق اصابات مباشرة
'الإنتربول' تعلن استعدادها للتعاون مع إيران
English
Indonesia
فارسی
العربية
اردو
Azəri
9 January 2024
English
Indonesia
فارسی
العربية
اردو
Azəri
Toggle navigation
الصفحة الرئيسية
آسيا
لبنان
سوریا
فلسطین
يوم القدس
شهيد القدس
السعودیة
الیمن
البحرین
العراق
ایران
ترکیا
إفریقیا
مصر
تونس
لیبیا
المغرب
السودان
الصومال
الجزائر
موریتانیا
أوروبا
أمریکا
العالم الإسلامي
خاص لإسلام تایمز
أرشیف
أخبار
وجهة نظر
مقابلات
کاریکاتیر
تقاریر مصورة
فیدیوهات
تواصل معنا
من نحن
بحث
الصفحة الرئيسية
آسيا
ایران
0
الثلاثاء 9 كانون الثاني 2024 ساعة 18:42
سفير إيران بالدوحة يلتقي رئيس مجلس شورى قطر
وناقش الجانبان خلال اللقاء العلاقات الوطيدة بين برلماني البلدين وسبل تعزيز وتطوير هذه العلاقات.
مصدر :
إسلام تايمز
رقم :
1108042
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي
البريد الإلكتروني
تعليقك
أرسل
أهم الأخبار
السيد الخامنئي: صمود أهل غزة جعل الولايات المتحدة والكيان الصهيوني عاجزين
قصف بلدتي نبل والزهراء واشتعال جبهة الشمال
9 كانون الثاني 2024
الأمين العام لحزب الله يدحض ادعاءات نتنياهو حول قتلی الصهاينة
9 كانون الثاني 2024
وحدة المقاومة وعشائر غزة لا تنكسر
9 كانون الثاني 2024
الأسرى الصهاينة مشكلة معقدة ‘‘لاسرائيل‘‘.. موجة إقالة نتنياهو تزداد خطورةً
9 كانون الثاني 2024
الهمجية على طريقة الجنود الإسرائيليين... لماذا يسرق الصهاينة جثامين الشهداء الفلسطينيين؟
9 كانون الثاني 2024
ايران تدين اغتيال القيادي في حزب الله وسام الطويل
8 كانون الثاني 2024
کنعانی: داعش خلقتها أجهزة المخابرات الغربية
8 كانون الثاني 2024
الشهید سلیماني كان رجل ساحتي "الكفاح والجهاد" و"حقوق الانسان"
8 كانون الثاني 2024
96 متهما اميركيا في ملف اغتيال الشهيد الحاج قاسم سليماني
8 كانون الثاني 2024
8 شهداء وعشرات الإصابات والمفقودين بقصف الاحتلال لمنزل في دير البلح
8 كانون الثاني 2024
المقاومة الاسلامية في العراق: استهدفنا هدفا حيويا في مدينة حيفا
8 كانون الثاني 2024
رئيسي يؤكد على دعم عائلات شهداء الحادث الارهابي في كرمان
8 كانون الثاني 2024
أحدث العناوين
إيران وطاجيكستان توقعان مذكرة تفاهم لإطلاق مركز مشترك للإبتكار
إذا لم تستجب أميركا لقضية الشهيد سليماني سنتقدم بشكوى في 'لاهاي'
غدا الاجتماع الأول للجنة فلسطين بالجمعية البرلمانية الآسيوية
سفير إيران بالدوحة يلتقي رئيس مجلس شورى قطر
معهد امريكي يكشف سبب حقد الولايات المتحدة على حركة النجباء؟
هنية: 'إسرائيل' فشلت في تحقيق أهداف حربها على غزة
الاحتلال يزعم معرفته بموقع السنوار.. ما الذي يمنعهم من اغتياله؟!
طهران تستضيف اجتماع سفراء ودبلوماسيي منتدى (ACD)
'حزب الله' يستهدف موقعا إسرائيليا ويحقق اصابات مباشرة
'الإنتربول' تعلن استعدادها للتعاون مع إيران
ممثلية إيران بجنيف تطالب بتوفير حماية إنسانية لصحفيي فلسطين
ما أهمية قاعدة دادو المستهدفة اليوم؟
مهرجان مركزي ضخم في دمشق إحياءً لذكرى استشهاد قائدي النصر
سجن 'عسكري أميركي' بتهمة التجسس لحساب الصين
السعودية تفرج عن 3 معتقلين بقضية دعم 'حماس'.. ترحلهم إلى دولتين
حصيلة جديدة لقتلى جنود الإحتلال في غزة
الدفاع الايرانية: الأعمال الإجرامية التي يرتكبها الصهاينة لن تحول دون سقوطهم
أبرز تطورات اليوم الـ 95 للعدوان الصهيوني
استهداف مقر القيادة الشمالية للاحتلال ردًا على اغتيال الشهيدين العاروري والطويل
الاحتلال يقصف 57 فلسطينياً في غزة وينمع إنتشال جثامينهم
الأكثر قراءة
اللواء جباري يروي قصة عن دفن جثمان الشهيد سليماني
عادل عبد المهدي: ربما تكون هناك أطراف عراقية مشتركة باغتيال قادة النصر
الفياض: الحشد الشعبي صنعة الشهيدين المهندس وسليماني
حزب الله: جريمة اغتيال الشهيد العاروري لن تمر أبدا من دون رد وعقاب
السوداني يستقبل عوائل شهداء جريمة المطار
الشيخ الخزعلي: قرار اغتيال سليماني والمهندس ليس متعلقاً بحادثة مهاجمة السفارة الأمريكية
وصل الحاج سليماني (حوار مع الطائرة)
أول قرار لمجلس الوزراء العراقي في 2024..
انفجار يهز ضاحية بيروت واستشهاد قيادي في حماس
عمار الحكيم: سليماني والمهندس يمثلون قيماً وطنية وعقائدية
احتمالات ردّ حزب الله على اغتيال العاروري..
من هو صالح العاروري الذي استشهد بإنفجار ضاحية بيروت؟
السيّد نصر الله يوجه بالتعزية الى عائلات الشهداء بتفجيرات كرمان
الأمين العام لحركة النجباء يتوعد الاحتلال الامريكي بالخروج جثثا متعفنة من العراق
الرئيس الايراني يتوجه غدا الخميس الى تركيا
4 من كل 5 أشخاص الأكثر جوعا في العالم موجودون في غزة
‘‘رجل استراتيجي وعقل لامع‘‘.. كيف شكل الشهيد صالح العاروري خطراً على الاحتلال؟
كيف تعرفت 'إسرائيل' على مكان تواجد القائد العاروري؟!
'القسام' تفجر حقل ألغام وتستهدف دبابة 'ميركافا' بخانيونس
ميقاتي أدان انفجار الضاحية: جريمة إسرائيلية جديدة تهدف إلى إدخال لبنان في مرحلة جديدة من المواجهات
الأخبار الساخنة
من هو السيد رضي الموسوي وعلاقته بالحاج قاسم؟
الرصاص ‘‘الإسرائيليّ‘‘ ومطاردة الصحفيين
الأكثر بحثًا
رئيسي : الكيان الصهيوني لن يكون صديقا لأي بلد إسلامي
إخترنا لکم
قصف بلدتي نبل والزهراء واشتعال جبهة الشمال
الأمين العام لحزب الله يدحض ادعاءات نتنياهو حول قتلی الصهاينة
وحدة المقاومة وعشائر غزة لا تنكسر
الأسرى الصهاينة مشكلة معقدة ‘‘لاسرائيل‘‘.. موجة إقالة نتنياهو تزداد خطورةً