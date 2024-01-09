إذا لم تستجب أميركا لقضية الشهيد سليماني سنتقدم بشكوى في 'لاهاي'

وعن المستجدات الأخيرة في متابعة قضية اغتيال الشهيد سليماني، صرح دهقان لوكالة إرنا أنه تم انذار الحكومة الاميركية عن تقصيرها فيما يتعلق باغتيال اللواء سليماني وكذلك مخالفتها الاتفاقيات الدولية، مضيفا بأنه يجب على الإدارة الاميركية أن ترد على هذا الإنذار وتوضح موقفها.



وعليه أكد مساعد الرئيس الإيراني للشؤون القانونية على انه إذا لم تستجب الولايات المتحدة بحلول نهاية نيسان/أبريل 2024 فسيتم تقديم دعوى قضائية بإغتيال الشهيد سليماني ضد الحكومة الاميركية أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي.



وفي اشارة إلى أن المسألة المثارة هي منفصلة عن مسألة التعامل مع جريمة اغتيال الشهيد القائد سليماني، اوضح دهقان بأن القضية التي تتابعها المعاونية القانونية ومركز الشؤون القانونية الدولية هي ضد الحكومة الأميركية، بينما القضية التي تتابع في المحاكم المحلية هي ضد رجال الدولة الأميركيين السابقين والأشخاص الذين شاركوا في هذا الاغتيال وأشرفوا عليه وتواطؤوا معه.