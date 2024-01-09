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الثلاثاء 9 كانون الثاني 2024 ساعة 18:51

إيران وطاجيكستان توقعان مذكرة تفاهم لإطلاق مركز مشترك للإبتكار

إيران وطاجيكستان توقعان مذكرة تفاهم لإطلاق مركز مشترك للإبتكار
وتم التوقيع على مذكرة تفاهم حول التعاون العلمي والتكنولوجي بين مساعد الرئيس الإيراني في شؤون العلوم والتكنولوجيا والاقتصاد القائم على المعرفة ورئيس بلدية العاصمة الطاجيكية "دوشنبه"، بهدف إنشاء مركز مشترك للابتكار وتطوير التعاون التكنولوجي بين البلدين.

وتم توقيع اتفاقية التعاون هذه خلال زيارة رستم إمامعلي رحمانوف، رئيس المجلس الوطني الطاجيكي وكذلك رئيس بلدية دوشنبه، إلى دار الابتكار والتكنولوجيا الإيرانية، في ضوء اهتمام الطرفين بتعزيز العلاقات العلمية والتكنولوجية ونموها في مجال التعاون الاقتصادي للبلدين.

وبحسب إعلان نائب رئيس الجمهورية في شؤون العلوم والتكنولوجيا والاقتصاد القائم على المعرفة، فقد تم تشكيل لجنة عمل مشتركة بهدف تعزيز المحاور التي تم التأكيد عليها في هذه المذكرة، كما شكل الطرفان لجنة عمل مشتركة في مجال تخطيط وتنسيق ورصد وتقييم تنفيذ الأنشطة المشتركة وفقا لهذه المذكرة.

ويهدف نشاط اللجنة المشتركة إلى خلق الظروف التنظيمية والقانونية والفنية والمالية لتنفيذ مذكرة التفاهم هذه وتقديم المقترحات للتنسيق والإشراف على تنفيذها.

وستعقد اللجنة المشتركة اجتماعاتها في الجمهورية الإسلامية الإيرانية وجمهورية طاجيكستان، وإذا لزم الأمر ستعقد افتراضيا.

ووفقا لهذا التقرير، قام رئيس المجلس الوطني الطاجيكي، الذي وصل إلى إيران أمس الإثنين، بزيارة دار الابتكار والتكنولوجيا الإيرانية (IHIT).

رئيس البرلمان الطاجيكي يشيد بقدرات إيران التكنولوجية
هذا وأشاد رئيس البرلمان الطاجيكي رستم إمامعلي رحمانوف خلال زيارته لبيت الابتكار والتكنولوجيا الإيرانية، بالقدرات التكنولوجية الإيرانية واصفا اياها بالمثيرة للاعجاب.

و زار رئيس البرلمان الطاجيكي والوفد البرلماني المرافق له في زيارته إلى إيران بيت الابتكار والتكنولوجيا الإيراني برفقة مساعد الرئيس الإيراني للشؤون العلمية والتكنولوجية والاقتصاد المعرفي روح الله دهقاني فيروز آبادي.

وعقب هذه الزيارة، وفي لقاء مع مساعد رئيس الجمهورية للشؤون العلمية والتكنولوجية والاقتصاد المعرفي، وصف رحمانوف إيران بأنها قادرة على تحقيق مستويات عالية من التكنولوجيا، معتبرا أنه: لإنجاز عظيم ومذهل أن تتمكن إيران من تلبية احتياجاتها من المنتجات المتقدمة والتكنولوجية داخل البلاد بالجهد والمثابرة.

وعن المنتجات الإيرانية في بيت الابتكار والتكنولوجيا الإيراني صرح رئيس البرلمان الطاجيكي بأنها إنجازات جيدة وقيمة للغاية، وهنأ الشعب الإيراني على تحقيقه هذا المستوى العالي من القدرة، مضيفا بأنه قد تمكنت إيران من إنتاج العديد من المنتجات التي كان لا بد من شراءها من الدول الأجنبية.

وأشار رحمانوف إلى الاهتمام والاستعداد للتعاون التكنولوجي والاقتصادي بين طاجيكستان وإيران، موضحا بأن هناك المزيد من الفرص المتاحة للتفاعل والتعاون بين البلدين لأن العديد من المنتجات المعروضة في هذا المعرض تم إنتاجها من قبل دولة صديقة وشقيقة ومتشاركة في الثقافة والحضارة.

وفي هذا السياق أضاف رئيس البرلمان الطاجيكي أنه حاليا تنشط أكثر من 150 شركة إيرانية في طاجيكستان في مختلف المجالات، خاصة في مشاريع التطوير ومحطات الطاقة، لافتا إلى حرص بلاده دائما على تعاون الشركات الإيرانية والطاجيكية مع بعضها البعض وتبادل خبراتها.

وأعرب عن استعداد بلاده لتطوير التعاون التكنولوجي مع إيران.
رقم : 1108047
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