الصفحة الرئيسية
0
الثلاثاء 9 كانون الثاني 2024 ساعة 20:42

سفارة إيران باليابان والسويد تفتحان سجلا تذكاريا لشهداء هجوم كرمان الإرهابي

سفارة إيران باليابان والسويد تفتحان سجلا تذكاريا لشهداء هجوم كرمان الإرهابي
وفتحت سفارة الجمهورية الإسلامية الإيرانية في طوكيو سجلاً تذكارياً لشهداء حادثة كرمان الإرهابية لمدة يومين، وذلك على خلفية الهجوم الجبان والإرهابي الذي تعرض له مواطنون أبرياء في بلادنا مما أسفر عن استشهاد وجرح عدد منهم.

وحضر السفارة عدد من المسؤولين الحكوميين، والسفراء والدبلوماسيين الأجانب، إضافةً إلى عدد من الناشطين في المجالات السياسية والثقافية في اليابان، حيث وقعوا على السجل التذكاري وأعربوا عن تعازيهم وتضامنهم مع الحكومة الإيرانية وشعبها والناجين من هذا الهجوم الإرهابي.

هذا وأصدرت وزارة الخارجية اليابانية بيانًا أدانت بشدة هذا الهجوم، وأعربت عن تعازيها وتضامنها مع الشعب الإيراني.

السفارة الايرانية في السويد تفتح سجل التعزية بشهداء حادث كرمان الارهابي
وحضر السفارة الايرانية في السويد، اليوم الثلاثاء، عدد من المسؤولين والدبلوماسيين الأجانب وقاموا بالتوقيع على سجل العزاء التذكاري لشهداء كرمان.

وبعد يومين من افتتاح سجل العزاء التذكاري لشهداء الحادث الإرهابي في كرمان في سفارة الجمهورية الإسلامية الإيرانية في ستوكهولم، تواجد مسؤولون أجانب ودبلوماسيون في السفارة للتوقيع على الكتاب التذكاري للتعازي، كما أعربوا خلال محادثة مع محمد أحمدي، القائم بأعمال السفارة الايرانية في ستوكهولم،عن أدانتهم للهجوم الإرهابي، وتعاطفهم وتعازيهم لحكومة وشعب إيران بضحايا هذا الحادث الارهابي.

كما وقع ضامن المديرية العامة (نائب) الشؤون العالمية بوزارة الخارجية السويدية نيابة عن حكومة هذا البلد على السجل التذكاري، وقدم تعازيه معربا عن تعاطفه مع أسر الضحايا
رقم : 1108071
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
السيد الخامنئي: صمود أهل غزة جعل الولايات المتحدة والكيان الصهيوني عاجزين
السيد الخامنئي: صمود أهل غزة جعل الولايات المتحدة والكيان الصهيوني عاجزين
قصف بلدتي نبل والزهراء واشتعال جبهة الشمال
قصف بلدتي نبل والزهراء واشتعال جبهة الشمال
9 كانون الثاني 2024
الأمين العام لحزب الله يدحض ادعاءات نتنياهو حول قتلی الصهاينة
الأمين العام لحزب الله يدحض ادعاءات نتنياهو حول قتلی الصهاينة
9 كانون الثاني 2024
وحدة المقاومة وعشائر غزة لا تنكسر
وحدة المقاومة وعشائر غزة لا تنكسر
9 كانون الثاني 2024
الأسرى الصهاينة مشكلة معقدة ‘‘لاسرائيل‘‘.. موجة إقالة نتنياهو تزداد خطورةً
الأسرى الصهاينة مشكلة معقدة ‘‘لاسرائيل‘‘.. موجة إقالة نتنياهو تزداد خطورةً
9 كانون الثاني 2024
الهمجية على طريقة الجنود الإسرائيليين... لماذا يسرق الصهاينة جثامين الشهداء الفلسطينيين؟
الهمجية على طريقة الجنود الإسرائيليين... لماذا يسرق الصهاينة جثامين الشهداء الفلسطينيين؟
9 كانون الثاني 2024
ايران تدين اغتيال القيادي في حزب الله وسام الطويل
ايران تدين اغتيال القيادي في حزب الله وسام الطويل
8 كانون الثاني 2024
کنعانی: داعش خلقتها أجهزة المخابرات الغربية
کنعانی: داعش خلقتها أجهزة المخابرات الغربية
8 كانون الثاني 2024
الشهید سلیماني كان رجل ساحتي "الكفاح والجهاد" و"حقوق الانسان"
الشهید سلیماني كان رجل ساحتي "الكفاح والجهاد" و"حقوق الانسان"
8 كانون الثاني 2024
96 متهما اميركيا في ملف اغتيال الشهيد الحاج قاسم سليماني
96 متهما اميركيا في ملف اغتيال الشهيد الحاج قاسم سليماني
8 كانون الثاني 2024
8 شهداء وعشرات الإصابات والمفقودين بقصف الاحتلال لمنزل في دير البلح
8 شهداء وعشرات الإصابات والمفقودين بقصف الاحتلال لمنزل في دير البلح
8 كانون الثاني 2024
المقاومة الاسلامية في العراق: استهدفنا هدفا حيويا في مدينة حيفا
المقاومة الاسلامية في العراق: استهدفنا هدفا حيويا في مدينة حيفا
8 كانون الثاني 2024
رئيسي يؤكد على دعم عائلات شهداء الحادث الارهابي في كرمان
رئيسي يؤكد على دعم عائلات شهداء الحادث الارهابي في كرمان
8 كانون الثاني 2024

أحدث العناوين

إخترنا لکم
قصف بلدتي نبل والزهراء واشتعال جبهة الشمال
الأمين العام لحزب الله يدحض ادعاءات نتنياهو حول قتلی الصهاينة
وحدة المقاومة وعشائر غزة لا تنكسر
الأسرى الصهاينة مشكلة معقدة ‘‘لاسرائيل‘‘.. موجة إقالة نتنياهو تزداد خطورةً