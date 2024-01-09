سفارة إيران باليابان والسويد تفتحان سجلا تذكاريا لشهداء هجوم كرمان الإرهابي

وفتحت سفارة الجمهورية الإسلامية الإيرانية في طوكيو سجلاً تذكارياً لشهداء حادثة كرمان الإرهابية لمدة يومين، وذلك على خلفية الهجوم الجبان والإرهابي الذي تعرض له مواطنون أبرياء في بلادنا مما أسفر عن استشهاد وجرح عدد منهم.



وحضر السفارة عدد من المسؤولين الحكوميين، والسفراء والدبلوماسيين الأجانب، إضافةً إلى عدد من الناشطين في المجالات السياسية والثقافية في اليابان، حيث وقعوا على السجل التذكاري وأعربوا عن تعازيهم وتضامنهم مع الحكومة الإيرانية وشعبها والناجين من هذا الهجوم الإرهابي.



هذا وأصدرت وزارة الخارجية اليابانية بيانًا أدانت بشدة هذا الهجوم، وأعربت عن تعازيها وتضامنها مع الشعب الإيراني.



السفارة الايرانية في السويد تفتح سجل التعزية بشهداء حادث كرمان الارهابي

وحضر السفارة الايرانية في السويد، اليوم الثلاثاء، عدد من المسؤولين والدبلوماسيين الأجانب وقاموا بالتوقيع على سجل العزاء التذكاري لشهداء كرمان.



وبعد يومين من افتتاح سجل العزاء التذكاري لشهداء الحادث الإرهابي في كرمان في سفارة الجمهورية الإسلامية الإيرانية في ستوكهولم، تواجد مسؤولون أجانب ودبلوماسيون في السفارة للتوقيع على الكتاب التذكاري للتعازي، كما أعربوا خلال محادثة مع محمد أحمدي، القائم بأعمال السفارة الايرانية في ستوكهولم،عن أدانتهم للهجوم الإرهابي، وتعاطفهم وتعازيهم لحكومة وشعب إيران بضحايا هذا الحادث الارهابي.



كما وقع ضامن المديرية العامة (نائب) الشؤون العالمية بوزارة الخارجية السويدية نيابة عن حكومة هذا البلد على السجل التذكاري، وقدم تعازيه معربا عن تعاطفه مع أسر الضحايا