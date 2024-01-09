إيران.. القبض على مشتبه بهم بإطلاق نار على خطيب سني سابق

وأضاف العقيد عباس قاسمي، مساء اليوم الثلاثاء، حول تفاصيل هذا الخبر انه بعد إطلاق النار على الخطيب السابق لجماعة أهل السنة في ميناء كلاهي بميناب في مطلع يناير كانون الثاني الجاري و هروب الجناة، تم متابعة الأمر من خلال قيادة شرطة المحافظة وجعله في اولوية جدول الأعمال.



وذكر أنه بجهود مباحث شرطة المخابرات وعناصر إنفاذ القانون الآخرين وعبر التنسيق مع السلطات القضائية، تم التعرف على أربعة مشتبه بهم في حادثة إطلاق النار في مدينة ميناب خلال الـ48 ساعة الماضية وتم القبض عليهم في عمليتين منفصلتين، وتقوم فرق فنية وعسكرية ببذل جهود أمنية للعثور على الأوراق الجنائية للمتهمين، تمهيدا لتقديمها إلى الجهات القضائية.



وأصيب الشيخ منصور، إمام جمعة مدينة كلاهي السابق وشقيق إمام ميناء كلاهي ميناب الحالي الشيخ عبد الله نيباندي، مطلع يناير الجاري بعدة رصاصات بعد خروجه من مكان عمله من قبل ركاب مسلحين بسيارة غير مرخصة.