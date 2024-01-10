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الأربعاء 10 كانون الثاني 2024 ساعة 09:31

كيم جونغ أون يهدد بتدمير كوريا الجنوبية كليا

كيم جونغ أون يهدد بتدمير كوريا الجنوبية كليا
ونقلت وكالة الأنباء المركزية لكوريا الشمالية عن كيم جونغ أون قوله، أثناء زيارته لمنشآت الصناعة العسكرية، يوم الثلاثاء: "إذا حاولت جمهورية كوريا استخدام القوات المسلحة ضد دولتنا أو تهديد سيادتنا وأمننا، لن نتردد في استخدام كامل ترسانتنا وكل ما يوجد لدينا من القوات والوسائل لتدمير جمهورية كوريا بالكامل".

وتابع: "ما لم يدرك المجرمون الذين يحكمون جمهورية كوريا خطأ سياستهم الانتحارية الرامية إلى المجابهة مع كوريا الديمقراطية الشعبية، ستواصل جمهوريتنا أعمالها المبنية على مبادئ النضال العادل".

يذكر أن كوريا الشمالية أجرت في 5 يناير تدريبات عسكرية للمدفعية بالقرب من جزيرتين تابعتين لكوريا الجنوبية.

بدورها، أجرت القوات المسلحة لكوريا الجنوبية تدريبات مماثلة بالقرب من الخط الفاصل بين الدولتين الكوريتين.

ويأتي ذلك في أعقاب إعلان بيونغ يانغ في نوفمبر الماضي التخلي عن الالتزام باتفاقية خفض التوتر مع سيؤول الموقعة في 2018 ردا على تعليق كوريا الجنوبية لتنفيذ بعض التزاماتها على خلفية إطلاق كوريا الشمالية قمرا صناعيا للتجسس.
مصدر : وكالات
رقم : 1108151
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